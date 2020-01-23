武漢肺炎疫情延燒 中國確診病例達570例
最新更新：2020/01/23 09:39
央視報導，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例。圖為22日武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社提供）
（中央社台北23日電）中國官媒央視報導，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例，境外通報台灣確診1例。
報導說，其中重症95例，死亡17例（均來自湖北省）。13個省（區、市）累計報告疑似病例393例。
22日0時到24時，24省（區、市）報告新增確診病例131例，新增死亡患者8例，其中男性5例；女性3例。除1例53歲以外，其餘均為65歲以上長者，80歲以上5例，分別患有癌症術後、肝功能損壞、高血壓、冠心病、糖尿病、巴金森氏症等慢性、基礎性疾病。
13省（區、市）報告新增疑似病例257例。全國共有25個省（區、市）報告疫情，新增河北、遼寧、江蘇、福建4個省。
境外通報確診病例：香港1例，澳門1例，台灣1例；美國1例，日本1例，泰國3例，韓國1例。
目前追蹤到密切接觸者5897人，已解除醫學觀察969人，尚有4928人正在接受醫學觀察。（編輯：盧映孜/張曉雯）1090123
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