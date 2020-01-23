更多編輯台推薦新聞：
走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫
生活

走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂
運動

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症
科技

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現武漢肺炎確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情7/42

武漢肺炎疫情延燒 中國確診病例達570例

最新更新：2020/01/23 09:39
央視報導，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例。圖為22日武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社提供）
央視報導，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例。圖為22日武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社提供）

（中央社台北23日電）中國官媒央視報導，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例，境外通報台灣確診1例。

報導說，其中重症95例，死亡17例（均來自湖北省）。13個省（區、市）累計報告疑似病例393例。

22日0時到24時，24省（區、市）報告新增確診病例131例，新增死亡患者8例，其中男性5例；女性3例。除1例53歲以外，其餘均為65歲以上長者，80歲以上5例，分別患有癌症術後、肝功能損壞、高血壓、冠心病、糖尿病、巴金森氏症等慢性、基礎性疾病。

13省（區、市）報告新增疑似病例257例。全國共有25個省（區、市）報告疫情，新增河北、遼寧、江蘇、福建4個省。

境外通報確診病例：香港1例，澳門1例，台灣1例；美國1例，日本1例，泰國3例，韓國1例。

目前追蹤到密切接觸者5897人，已解除醫學觀察969人，尚有4928人正在接受醫學觀察。（編輯：盧映孜/張曉雯）1090123

延伸閱讀
武漢肺炎疫情蔓延 中國增至6死亞洲加強防護

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報