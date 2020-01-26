武漢市長：肺炎恐再增1千例 5百多萬人已離城

武漢市長周先旺26日表示，武漢肺炎的確診病例，在武漢市還可能再增加1000例左右。此外，受疫情影響，截至目前已有500多萬人離開武漢。圖為23日武漢天河機場檢測旅客是否發燒。（法新社提供）

（中央社台北26日電）武漢市長周先旺今晚表示，武漢肺炎的確診病例，在武漢市還可能再增加1000例左右。此外，受疫情影響，截至目前已有500多萬人離開武漢，但還有900萬人留在城裡。

湖北省長王曉東也表示，武漢肺炎疫情發生後，「讓黨中央和全國人民揪心，我們感到非常痛心，非常內疚，也非常自責」。

央視新聞報導，湖北省政府今晚召開「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作」例行記者會，由湖北省衛生健康委員會通報全省疫情和防控工作最新情況。周、王兩人在記者會中作上述表示。

根據報導，周先旺今晚是佩戴著口罩出席記者會，並指自己「剛從疫區回來，所以戴了口罩」。

周先旺除透露上述訊息外，並指目前全武漢已徵用24所醫院共1萬張病床，專門收治發燒病人，同時還在加大徵用力度。

他表示，循小湯山模式建設中的第1座醫院火神山醫院，可容納700至1000張床位；至於在雷神山建設的第2座醫院，可容納1300張床位。

周先旺坦承，目前湖北大部分物資供應能夠滿足需要，但醫療物資需求十分突出，對醫用防護衣的需求大致是每天10萬件。（編輯：邱國強）1090126