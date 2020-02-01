武漢確診肺炎台商已入院 消息稱當地病床難求

（中央社記者賴言曦台北1日電）中國湖北省武漢為防範肺炎疫情封城，陸委會昨晚已證實一名在武漢台商已確診新型冠狀病毒肺炎，消息人士指出，這名台商已藉由當地市台辦協助入院，然而現場實際病床難求。

大陸委員會昨天晚間證實一名金姓台商已確診感染新型冠狀病毒肺炎，台北市家長協會總會長徐正文今天上午在台北召開記者會，以手機通話的方式聯繫了解武漢金姓台商情況的消息人士。

該消息人士表示，金姓台商在入院前已在家隔離10天，因為發燒不斷且未能退燒，先赴住家附近的醫院做胸部電腦斷層檢查（CT），發現有異狀後請求當地台商協會協助，並於昨天晚上住院。

消息人士表示，金姓台商的丈母娘在更早之前已出現發燒的症狀，但不確定是否感染新型冠狀病毒肺炎，也未能證實金姓台商是受到丈母娘傳染。

消息人士也說，武漢當地醫院已人滿為患，就算有發燒的患者也只能排隊等待檢查，且多數患者也不清楚自己究竟是得流感還是感染新型冠狀病毒肺炎，只能等檢查報告出爐。他也表示，金姓台商能獲安排病床已很不容易，因為當地病床現在十分不足。

徐正文指出，除上述金姓台商外，台灣民間單位統計，當地目前約有501名台灣民眾或陸配滯留，多數以赴湖北省武漢探親、旅遊、出差者為主。

他說，多數留滯的台人紛紛面臨假期結束需要復工、開學等問題，其中更有一名台灣女學生已考上心目中的理想學校，但因怕被歧視，不敢向學校通報自己被留滯武漢，卻也擔心趕不上開學。徐正文盼望相關單位可以用「包機」的方式，協助他們返台。（編輯：翟思嘉）1090201