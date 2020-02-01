溫州成重災區 六四學者吳仁華：我想回家陪母親

六四事件後逃亡海外、目前在台灣東吳大學擔任訪問學者專家的吳仁華分析，武漢肺炎疫情要比官方公布數據嚴重得多。由於家鄉溫州成為疫情重災區，他也表達想回家陪伴母親的心願。圖為吳仁華2019年5月在台北。（檔案照片）中央社 109年2月1日

（中央社記者張淑伶台北1日）浙江溫州成為這次武漢肺炎在湖北省以外的重災區，學者吳仁華指出，這和溫州商人遍布全國有關，但主要原因還是官方隱瞞疫情。他並分析，目前的中國確診人數遠低於實際患病人數。

吳仁華是溫州人，曾經是中國政法大學教師，1989年「六四事件」後逃亡海外，專研六四歷史，並有多本著作，目前在東吳大學擔任訪問學者專家。

他今天告訴中央社記者，看到溫州疫情十分憂心，很希望能返鄉陪伴自己年邁的母親，但是他知道，中共「根本不可能讓我回去」。儘管如此，他仍透過社群平台推特和臉書，表達自己想要返鄉的心情。

根據官方數據，截至1月31日，溫州市累計2019新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）確診病例已達241例，約占浙江省總數的40%。溫州人口約925萬，但此波疫情的感染者遠超過北京、上海以及重慶這3個人口眾多的直轄市。

吳仁華分析，溫州疫情嚴重的原因，是溫州民營經濟發達，「溫商」遍布全國，適逢春節返鄉潮，在全國各地經商的溫州人返回家鄉，但在中國官方初期不公布疫情的情況下，民眾疏於防範，導致如今溫州疫情迅速擴大。

以溫州市轄下的樂清市為例，當地確診人數最多，達69例。樂清就是電器用品商家集中的城市，當地業者向全國鋪貨。

截至1日上午，中國武漢肺炎的確診人數已達1萬1791例。短短一個月的時間，官方從證實出現病例到確診人數破1萬，對於這次疫情會如此嚴重，吳仁華歸咎於「政治、經濟」兩大因素。

他說，中共基於政治考慮，為了面子、形象，會降低受害人的數字，歷來都有這樣隱瞞、造假數據的做法。最早揭露肺炎可疑疫情的8名醫生被武漢警方約談就是例證。

此外，中國官方每天發布的新型冠狀病毒病例分為「確診病例」和「疑似病例」，後者數量遠高於前者。吳仁華說，這裡頭大有文章。

按照中國官方規定，確診病例醫院必須收治且免費治療，疑似病例則不強制收治，要治療也必須自費。

吳仁華表示，中國在改革開放後醫療市場化，「一切向錢看」的情況更甚於2003年SARS時期，公立醫院比拚收入的結果，也是影響對武漢肺炎的確診數量遠低於真實數量的深層原因。

表面上，當地醫院不勝負荷，但在中國的舉國體制下，吳仁華說，武漢官方大可立即徵用軍隊營房或大型體育場所，再從全國調派醫生前來，但因為「武漢不是北京」，現在各地特別是首都一定要自保，武漢「醫療設施不夠只是表面現象」。

即使武漢當地正在趕建兩座共計能容納約2000床的雷神山醫院和火神山醫院，但這兩所醫院將由軍隊接管，外界對未來收治人數的透明度也表示存疑。

吳仁華強調，基於上述政治和經濟的原因，現在大家看到的武漢肺炎確診病例，都不是真實的數字。（編輯：繆宗翰）1090201