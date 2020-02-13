山川異域風月同天 日本援助物資附詩詞引討論

（中央社台北13日電）俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病肆虐中國，許多國家伸出援手，其中日本捐贈物資附有詩詞而引起討論，有人因其中的心意表示感動，也有網友開始審視為何中國的詩句卻由日本人弘揚。

綜合新華社、英國廣播公司（BBC）中文網等報導，其中引發最多討論和關注的是日本捐贈物資箱印的一句詩「山川異域，風月同天。」

報導說，這是日本漢語教學考試機構HSK事務局向湖北捐贈的口罩等物資。日本青少年育成協會理事、國際交流委員會委員長林隆樹要求在箱子上印上這句詩，他希望將古人相通的情感寄託在口罩之中。

隨後，媒體和中國網友發現越來越多與日本援助物資一同抵達中國的是「豈曰無衣，與子同裳」、「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」等等動人詩句。

據香港文匯報，「山川異域，風月同天」為一句古偈語，相傳在1300多年前，日本有一個長屋王，他給唐朝的眾僧送了1000件袈裟，每件袈裟上都繡著4句偈語：「山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣」。

「豈曰無衣，與子同裳」則出自「詩經．秦風．無衣」，為戰國時期秦國的戰歌，意思是「怎麼能說沒有衣服呢，我們來同穿一件」。這些印有「豈曰無衣，與子同裳」的包裹裝著的正是中國一線醫務人員亟需的防護衣等物資。

這些詩句在中國網上回響熱烈，有網友為其中傳達的愛心和情意感動，也有網友開始審視為何中國的詩句卻由日本人所弘揚。

一名微博網友說，「一系列動作可以說明日本已然成為一個會反思有大愛的民族，民族當然應該記住歷史的傷痕以避免重蹈覆轍，但是也無需永遠以恨意教育年輕人，總之文明的進程真的跟多少GDP蓋了多少樓多少領土面積沒有絕對關係。」

另有網友說，「我們只會：武漢不哭，武漢加油…」

中國駐日大使孔鉉佑今天在人民日報發表題為「鄰里之道守望相助」的文章說，中日兩國同處漢字文化圈，日本民眾用寥寥數語傳遞了別樣的溫情和感動。

這次疫情爆發以來，日本多次向中國發送援助物資。據中國駐日大使館此前披露，截至2月7日，日本國內各界累計捐贈防護口罩633.8萬餘個、手套104.7萬餘副，累計捐款約合人民幣3060萬元（約新台幣1億3158萬元）。（編輯：周慧盈/張淑伶）1090213