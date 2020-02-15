更多編輯台推薦新聞：
入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網
生活

入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成
國際

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令
政治

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
日本東京新增8例武漢肺炎 7人與確診司機有關
首頁 / 兩岸

中國官員稱湖北病例中醫治療有成效 網友意見不一

最新更新：2020/02/15 17:42

（中央社台北15日電）中國國家衛生健康委員會副主任王賀勝今天說，湖北地區一半以上武漢肺炎確診病例都使用了中醫藥治療，中醫藥還積極參與社區防控，對有需求群眾發放中藥，這些工作已經顯示了一定成效。

中國國務院新聞辦公室上午在湖北武漢舉行記者會，國家衛健委副主任、湖北省委常委王賀勝說，國家衛健委在疫情初期就選派專家到武漢，組織制定治療方案，目前已經派出3支國家中醫醫療隊，並組織全國中醫藥系統共同向湖北派出2220名隊員。

據中新網，王賀勝並指出，衛健委透過統籌中西醫資源，協同攻關、優勢互補，努力提高治癒率，最大程度降低病亡率。

不過，對於上述做法，中國網友意見不一。

有人認同中醫藥對新型肺炎的療效，例如「中醫強！中國強！把老祖宗的東西傳承下去」「真要謝謝老祖宗，古時大疫喝湯」。

但也有不少網友提出質疑，包括「中藥要放過穿山甲的鱗片吧！老老實實相信現代醫學」「最近一直強調中醫是為了不讓中醫股票跌太慘？」「當前的核心不是突出中醫的意義，而是應該探索治療的最佳方法」。

俗稱武漢肺炎的「2019冠狀病毒疾病」（COVID-19）疫情發生以來，中醫藥是否具有治療作用持續引發關注。中國科研團隊稍早前發現30種可能有治療作用的藥物，包括12種抗愛滋病藥物和18種中藥。

此外，官媒人民日報和新華社曾在微博發布消息稱，中國科學院上海藥物所1月31日表示，該所和武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。消息一出，中國各地大量民眾搶購雙黃連，但也引起質疑。

上海肺炎防控中醫藥專家組成員之後出面強調，雙黃連是否能有效抗擊新型冠狀病毒，還需要嚴謹的臨床研究，不建議服用。

廣東省藥品監督管理局官網8日則發布消息說，同意廣州市第八人民醫院申報的透解祛瘟顆粒（曾用名「肺炎1號方」）用於全省30家新型冠狀病毒感染的肺炎定點救治醫院臨床使用。非定點醫院申請調劑使用，將由省藥監局予以優先審批。

不過，這項消息強調「肺炎一號」顆粒是針對新型冠狀病毒感染的輕症肺炎治療藥方，不是預防藥物，如非感染者無必要服用。（編輯；周慧盈/繆宗翰）1090215

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報