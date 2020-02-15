中國官員稱湖北病例中醫治療有成效 網友意見不一

（中央社台北15日電）中國國家衛生健康委員會副主任王賀勝今天說，湖北地區一半以上武漢肺炎確診病例都使用了中醫藥治療，中醫藥還積極參與社區防控，對有需求群眾發放中藥，這些工作已經顯示了一定成效。

中國國務院新聞辦公室上午在湖北武漢舉行記者會，國家衛健委副主任、湖北省委常委王賀勝說，國家衛健委在疫情初期就選派專家到武漢，組織制定治療方案，目前已經派出3支國家中醫醫療隊，並組織全國中醫藥系統共同向湖北派出2220名隊員。

據中新網，王賀勝並指出，衛健委透過統籌中西醫資源，協同攻關、優勢互補，努力提高治癒率，最大程度降低病亡率。

不過，對於上述做法，中國網友意見不一。

有人認同中醫藥對新型肺炎的療效，例如「中醫強！中國強！把老祖宗的東西傳承下去」「真要謝謝老祖宗，古時大疫喝湯」。

但也有不少網友提出質疑，包括「中藥要放過穿山甲的鱗片吧！老老實實相信現代醫學」「最近一直強調中醫是為了不讓中醫股票跌太慘？」「當前的核心不是突出中醫的意義，而是應該探索治療的最佳方法」。

俗稱武漢肺炎的「2019冠狀病毒疾病」（COVID-19）疫情發生以來，中醫藥是否具有治療作用持續引發關注。中國科研團隊稍早前發現30種可能有治療作用的藥物，包括12種抗愛滋病藥物和18種中藥。

此外，官媒人民日報和新華社曾在微博發布消息稱，中國科學院上海藥物所1月31日表示，該所和武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。消息一出，中國各地大量民眾搶購雙黃連，但也引起質疑。

上海肺炎防控中醫藥專家組成員之後出面強調，雙黃連是否能有效抗擊新型冠狀病毒，還需要嚴謹的臨床研究，不建議服用。

廣東省藥品監督管理局官網8日則發布消息說，同意廣州市第八人民醫院申報的透解祛瘟顆粒（曾用名「肺炎1號方」）用於全省30家新型冠狀病毒感染的肺炎定點救治醫院臨床使用。非定點醫院申請調劑使用，將由省藥監局予以優先審批。

不過，這項消息強調「肺炎一號」顆粒是針對新型冠狀病毒感染的輕症肺炎治療藥方，不是預防藥物，如非感染者無必要服用。（編輯；周慧盈/繆宗翰）1090215