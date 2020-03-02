深圳首宗境外輸入武漢肺炎 排查渡輪乘客

（中央社記者謙香港2日電）中國大陸深圳當局近日出現首宗由境外輸入的武漢肺炎，正追蹤排查曾與這名來自英國患者同坐渡輪的香港、台灣和外籍人士。

深圳新聞網今天報導，深圳市衛生健康委員會昨晚通報了這起個案。據報導，患者是孫姓男子，35歲，現居於深圳市福田區福保街道紅樹福苑，近兩年在英國工作。

報導指出，2月27日，孫男由英國倫敦飛往香港，28日下午抵達香港機場，其後在港轉搭渡輪前往深圳蛇口碼頭，在碼頭入境時體溫並無異常。

據報導，孫男全程佩戴了口罩，回家後沒有外出。

2月29日上午，孫男因為發熱、咳嗽，在中山大學附屬第八醫院（福田）就診；3月1日凌晨，深圳市疾控中心最終確定他對2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）檢測呈陽性。

報導表示，目前孫男被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療，病情穩定，疾控部門已消毒其住所等區域。

經過初步排查，截至3月1日，有93人與孫男有密切接觸，目前有46人被集中隔離，另外的47人是渡輪乘客，當中包括香港、台灣及外籍人士，正在排查中。

報導表示，深圳已發函請求異地協查。（編輯：翟思嘉）1090302