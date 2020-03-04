中國海關總署：武漢肺炎境外輸入累計75人

（中央社台北4日電）中國海關總署今天通報，截至4日0時，共發現入境有症狀旅客6728人，其中武漢肺炎疑似病例779例，新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性（確診）病例75例。

陸媒環球時報引述中國海關發布指出，光是3月3日，中國海關共發現入境有症狀旅客227例，疑似病例63例，海關採樣檢測和排查轉運地方檢出核酸陽性病例5例，其中上海4例、北京1例。

中國大陸2月26日在寧夏出現首例境外輸入的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，隨後浙江、廣東和北京等地接連出現境外輸入確診病例。

截至3月3日晚間，全球73個國家報告疫情，中國境外確診病例已經超過1萬。韓國累計確診5328例，死亡32人；義大利累計確診2263例，死亡79例；日本確診破千；美國確診117例；西班牙出現首例死亡。

中國海關稱，針對疫情輸入性風險的加大，海關密切追蹤研判境外疫情的發展，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區，對來自疫情嚴重國家或地區的交通工具全部實施登臨檢疫，嚴格實施入境交通工具的消毒，切斷傳播途徑。

據發布，中國海關自疫情發生以來，已全面啟動健康申報制度，對所有出入境人員嚴格實施「三查、三排、一轉運」檢疫措施。「三查」就是百分之百查驗健康申報，全面展開體溫監測篩查，嚴密實施醫學巡查。

「三排」就是對「三查」當中發現的有症狀的，或者是來自於疫情比較嚴重的國家或地區，或者是接觸過確診病例、疑似病例的人員，嚴格實施流行病學排查、醫學排查以及實驗室檢測進行排查。

「一轉運」，就是對 「三排」當中判定的確診病例、疑似病例、有症狀人員、密切接觸者等「四類人員」，一律按照聯防聯控機制要求落實轉運。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090304