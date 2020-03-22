中國湖北外再現1例境內確診 遭境外輸入傳染

（中央社台北22日電）中國21日確診2019冠狀病毒疾病46例，其中1例為境內確診，被境外輸入病例傳染，這是中國至今首個境外輸入病例再傳染給當地人的例子。報導偏聳動的外圍官媒環球時報今就以「警報」入標。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，3月21日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例46例，新增死亡病例6例，湖北占5例，新增疑似病例45例。

當日新增報告境外輸入確診病例45例（上海14例，北京13例，廣東7例，福建4例，江蘇2例，河北、浙江、江西、山東和四川各1例）。截至3月21日24時，累計報告境外輸入確診病例314例。

境內確診的1例來自廣東，為境外輸入關聯病例。廣東衛健委通報，截至3月21日24時，廣東省累計報告新冠肺炎確診病例1407例（含境外輸入56例），累計出院1329例，累計死亡8例。

21日，全廣東省新增確診病例8例，其中深圳3例（英國、泰國、西班牙輸入各1例）、廣州3例（菲律賓、土耳其各輸入1例，境外輸入關聯病例1例）、湛江1例（法國輸入）、珠海1例（英國輸入）。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090322