哈爾濱疫情擴散 波及內蒙古遼寧逼近關內

（中央社台北20日電）疑自美國反向輸入的黑龍江省哈爾濱市疫情已向外擴散。綜合遼寧省及內蒙古自治區衛健委通報，這2個省區分別在16及19日，出現了與哈爾濱有關的武漢肺炎確診病例。

在地理上，內蒙古自治區與黑龍江省、河北省接壤；但遼寧省與黑龍江省之間還隔著吉林省，而遼寧省也與河北省接壤；河北省則環繞著大半個北京市。這一疫情發展，恐將使身為中國首都的北京感受到壓力。

武漢肺炎疫情發展至今，黑龍江省成為中國第2波疫情的核心。而省內的2大疫區，即為中俄邊境的綏芬河及省會哈爾濱。其中，綏芬河的疫情來自從俄羅斯躲避疫情回國的中國公民；哈爾濱的疫情被認為來自一名22歲的赴美女留學生。

澎湃新聞報導直指，這起發生在黑龍江哈爾濱市的群聚感染疫情，被感染人數還在不斷增加。

報導引述內蒙古自治區衛健委今天通報，19日上午7時至今天上午7時，境內新增哈爾濱傳入的武漢肺炎本土確診病例1例。

而遼寧省衛健委17日通報，16日全天，省內撫順市新增1例確診病例，是與哈爾濱一名87歲確診病例同時住院的患者的女兒。

澎湃新聞根據官方資料統計，9至18日，中國確診病例和無症狀感染者總數已達55例。其中不少病例是哈爾濱市第二醫院和哈爾濱醫科大學附屬第一醫院的患者、家屬及醫護人員等。

至於哈爾濱本地，據黑龍江省衛健委今天通報，19日全天，全省新增確診病例3例，均為哈爾濱病例；新增無症狀感染者3例，也都是哈爾濱病例。

截至19日午夜12時，黑龍江現存確診病例41例，其中哈爾濱39例，管轄綏芬河的牡丹江2例；現存無症狀感染者26例，其中哈爾濱21例、牡丹江3例、綏化2例。（編輯：邱國強/周慧盈）1090420