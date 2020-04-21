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武漢肺炎疫苗 中國可能今年底明年初使用

最新更新：2020/04/21 11:50

（中央社台北21日電）中國疾控中心主任、國家衛健委高級別專家組成員高福昨天表示，中國研發的武漢肺炎疫苗可能要到今年底至明年初才能使用；此外，視疫情走勢，在應急情況下，可能於年底先讓醫務人員使用。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐全球，各國都在關注疫苗進展。

綜合香港01等媒體報導，高福昨天在中國疾控中心援鄂隊醫療隊返北京的歡迎儀式表示，中國腺病毒載體重組疫苗目前已進入二期臨床，有的滅活苗已進入一期臨床，還有一些滅活苗正打算進入一期臨床，另有一些其他重組蛋白疫苗很快也將進入一期臨床。

對於疫苗研發的時間表，高福說，若依正常流程，可能要到今年底、明年初才能出來；但如果疫情走勢比較厲害，可能會在應急的情況下，在年底先讓例如醫護人員等部分人群使用。

對此，他特別強調，「這一定是應急情況下使用，而不是給普通健康人用的」。

中國科技部14日曾表示，中國疫苗應急攻關目前依照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗以及核酸疫苗5條技術路線推進。

科技部說，有3個疫苗已獲准進入臨床試驗，其中腺病毒載體疫苗已於3月底完成一期臨床試驗，並於4月9日開始招募二期臨床試驗者，是全球首個啟動二期臨床試驗的新冠疫苗品種。

科技部並指出，國家藥監局12日已批准中國生物武漢生物製品研究所和中國科學院武漢病毒研究所聯合申請的新冠病毒滅活疫苗進入臨床試驗；13日又批准北京科興中維生物技術有限公司研製的滅活疫苗展開臨床試驗。

世界衛生組織（WHO）最新數據顯示，全球共有70種新冠疫苗正在研發中，其中美國方面有兩款疫苗已啟動人體實驗。

另一方面，外電報導，領導一支研究團隊的英國牛津大學疫苗學教授吉伯特（Sarah Gilbert）日前透露，她有「8成信心」疫苗會有效果，並可在9月前完成；世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前則表示，疫苗的研製至少還需12至18個月。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1090421

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