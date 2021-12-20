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中國恆大爆財務危機
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中國恆大爆財務危機2/157

化解房地產風險 中國官方鼓勵企業收購在建項目

2021/12/20 13:22
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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國房地產開發商接連陷入財務危機，連帶引起經濟動盪。為穩定市場情緒，中國官方發布通知，鼓勵體質優良的房地產企業，併購風險企業的優質項目，藉此化解市場風險。

中國人民銀行（央行）和銀保監會，近日聯合發布「關於做好重點房地產企業風險處置專案並購金融服務的通知」，鼓勵優質的房地產企業併購風險房地產企業的在建項目。這份通知被解讀為「以市場化方式處理風險的有力措施」。

據中國證券報、財聯社報導，除了發布通知外，人行與銀保監會近期會同國資委，召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行舉行座談會，除了再次鼓勵房企併購外，也鼓勵金融機構為這些企業提供收購所需的金融服務，共同化解風險。

報導分析，目前中國官方應對房地產的風險，一方面鼓勵大型民營企業、央企和國企併購風險和經營困難的房地產開發商手裡的優質項目，另一方面也希望大型銀行能夠積極為併購方提供貸款。同時，對發生風險和經營困難的房地產企業不要抽貸、斷貸。

報導提到，當日與會的一些開發商表示，「目前是兼併收購的較好時機，正在實質性洽談多個併購專案。」

報導引述接近監管部門的人士表示，「目前有少數房地產企業出現了風險事件，做好這些大企業在退出過程中的風險化解工作至關重要，專案併購就是其中一項重要手段。」

他並強調，發布通知以及舉行座談會，主要是為了鼓勵並推動體質優良的房地產企業併購重點、優質的在建項目，而並非為了藉此收購面臨風險的房地產企業。（編輯：沈朋達）1101220

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