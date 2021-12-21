鄭永年：掌握國際規則制定權 是中國成強國關鍵

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（中央社台北21日電）被視為習近平智囊的學者鄭永年近期接受陸媒專訪時提出，中國除要保持開放，才能化解美國兩極分化世界的企圖，更要化被動為主動，爭取國際話語權和掌握規則制定權，這是成為強國的關鍵。

陸媒澎湃新聞今天刊登鄭永年的專訪，他在受訪時作上述表示。

他說，中國歷經鴉片戰爭第一次被迫開放、改革開放的第二次開放，現在進入「第三次開放」，不僅是一場中國主動的開放，而且是諸多領域的單邊開放。

鄭永年指出，中國「第三次開放」的目標不僅是傳統上投資貿易的數量和品質問題、技術升級和創新問題，「更重要的是方方面面的話語權和規則問題」。

他表示，美國現在想搞「一個世界、兩個體系、兩個市場」，就是世界的兩極化，這對中國是最不利的，「我們一定要有信心化解美國兩極化世界的企圖」。

鄭永年指出，對規則制定權的競爭是今天國際競爭的核心，更是未來中美競爭的核心。所以中國下一步要改革行政體制。

他表示，從「雙循環」戰略來看，內循環的核心是統一國內的規則，「外循環則是中國規則的國際化」。

鄭永年又說，中國可以透過「內循環」把各地的規則統一起來，例如先統一粵港澳大灣區的規則，其他經濟區再去對接。規則統一起來以後，再制定標準「走出去」，透過國際大循環，「在世界規則上做補充和銜接」。

他並稱：「中國能不能成為一個大國，取決於如何強起來，那就是規則制定權。」

鄭永年還提到，中國推動「共同富裕」面臨內外雙重挑戰。從外部環境看，中美關係全面惡化，對中國經濟發展產生深刻的影響；美國和西方構建著各種排擠中國的經濟集團，涉及到晶片、貿易、投資等各個領域；中歐關係複雜化，「中歐投資貿易協議」被擱置；中國企業海外營商環境迅速被「政治化」等。

他並坦言，中國內部環境弱點也很多，包括技術被「卡脖子」、製造業工藝仍然處於低端水平、規則被「卡脖子」，國內市場被西方企業和標準所分割等；此外，在實現共同富裕的過程中，還要警惕陷入中等收入陷阱。

而對於推動「第三次分配」，鄭永年則表示，更重要的是要「做大中產」。

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他強調，「這一塊浙江的實踐值得借鑒」，包括國有企業和民營企業的平衡，分工合作；外資和內資的平衡；區域分工合作與平衡發展；逐步把統籌提高到省一級。其次，要進行體制改革與完善，要堅持包容式、開放式發展，政策要協調好各方的利益等。

鄭永年現為香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長，他曾於去年8月24日應邀出席中共總書記習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會並發言，因此被視為習近平的智囊之一。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101221