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中國修訂突發事件應對法 倡建立「採訪」制度

2021/12/22 11:00
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（中央社台北22日電）中國全國人大常委會昨天對「突發事件應對法」進行修訂，是該法自2007年公布以來首次大修。修訂草案提出，要建立資訊發布和新聞採訪報導制度，又鼓勵個人儲備緊急應變物資。

據中國官媒新華社，針對資訊報送和發布制度不夠完善，影響「上傳下達」的及時性，草案提到，要建立突發事件資訊發布和新聞採訪報導制度，及時回應社會關切；要建立網路直報和自動速報制度，打通資訊報告上行管道；不得授意他人遲報、謊報、瞞報，不得阻礙他人報告突發事件資訊。

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草案還規定，要動態更新應急（緊急應變）物資儲備品種目錄，完善重要應急物資的監管、生產、採購、儲備、調撥和緊急配送體系；同時鼓勵公民、法人和其他組織儲備基本的應急自救物資。

報導引述中國司法部長唐一軍表示，這次修訂是針對「突發事件應對法」施行以來的問題，特別是疫情應對工作中暴露出的不足，進一步補充完善制度措施，同時將疫情應對中的成功經驗，體現在條文中。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101222

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