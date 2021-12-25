中國2022年春運 官方估客運量逾14.8億人次

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（中央社台北25日電）陸媒今天報導，中國交通運輸部相關負責人表示，2022年春運客運量將有大幅度成長，據初步預測，全中國春運客運量較2021年8.7億人次有較大幅度成長，甚至將超過2020年的14.8億人次。

2022年中國春運將從1月17日開始，至2月25日結束，共40天。央視新聞、環球網等陸媒今天報導，中國交通運輸部相關負責人24日對這次春運狀況做上述預測。

報導並表示，中國交通運輸部春運期間將指導各地加強客流高峰時段、易受惡劣天氣影響路段、事故多發路段路網運行監測，多管道發布路況資訊；對重要通道、重要節點通行實行管控，保障幹線公路網暢通有序。

中國交通運輸部並說，將多措並舉確保疫情不因春運擴散，讓旅客出行順暢、安全和舒心。

中國大陸近期多地爆發本土疫情，中國國務院日前發布加強口岸城市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作的通知，從嚴管控人員流動。

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通知要求從各省（自治區、直轄市）確定口岸城市範圍並公告之日起至2022年3月15日，離開陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）人員需持有48小時內核酸檢測陰性證明，前往陸地邊境口岸城市人員抵達後至少進行1次核酸檢測。

綜合陸媒報導，包括北京、上海、廣西、河北、廣東等多地近期也下發通知，呼籲民眾就地過年，減少不必要聚集。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101225