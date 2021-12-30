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中國監管重壓 滴滴第3季淨虧損1300餘億元

2021/12/30 12:46（12/30 13:16 更新）
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在中國的數據安全監管下，中國網約車巨頭滴滴決定從美股退市。滴滴公布第3季財報顯示，淨虧損擴大至約新台幣1319億元。圖為2016年「互聯網之光博覽會」滴滴出行攤位。（中央社檔案照片）
在中國的數據安全監管下，中國網約車巨頭滴滴決定從美股退市。滴滴公布第3季財報顯示，淨虧損擴大至約新台幣1319億元。圖為2016年「互聯網之光博覽會」滴滴出行攤位。（中央社檔案照片）
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（中央社台北30日電）在中國的數據安全監管下，中國網約車巨頭滴滴決定從美股退市。滴滴今天公布第3季財報顯示，公司第3季收入下滑，淨虧損也擴大至人民幣303.8億元（約新台幣1319億元）。

滴滴30日公布2021年第2、3季財報。第3季財報顯示，滴滴總收入為427億元，年減1.6%。第3季淨虧損為303.8億元。而去年同期則有6.65億元的盈利。

相較於第2季的總收入482億元，淨虧損242億元，滴滴第3季的收入明顯下滑且虧損擴大。

滴滴今年6月底在美國紐約證券交易所上市，總市值一度高達800億美金。但此舉引來中國官方對關鍵數據外洩的疑慮及不滿，對滴滴展開一系列的調查監管，並將其應用程式下架。滴滴在美股股價一度下跌65%。

在北京對數據安全的關注下，滴滴12月3日宣布從美股退市，並尋求在香港上市。

另外，本次滴滴也宣布，阿里巴巴執行長（CEO）張勇辭任滴滴董事，而阿里巴巴高級法務總監張毅則被任命為滴滴的新董事。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101230

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