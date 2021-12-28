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滴滴紐交所交易閉鎖期屆滿 傳要求員工不得賣股

2021/12/28 11:39（12/28 12:01 更新）
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中國網路叫車龍頭滴滴出行赴美上市屆滿半年，前期投資者在熬過180天的閉鎖期後，27日起可以拋售持股。據報導，滴滴同時無限期延長員工禁售時間。（中新社）
中國網路叫車龍頭滴滴出行赴美上市屆滿半年，前期投資者在熬過180天的閉鎖期後，27日起可以拋售持股。據報導，滴滴同時無限期延長員工禁售時間。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中國網路叫車龍頭滴滴出行赴美上市屆滿半年，前期投資者在熬過了180天的閉鎖期後，27日起終於可以拋售持股。據報導，滴滴同時對內部員工發出禁令，無限期延長員工禁售時間。

滴滴出行於今年6月30日在紐交所上市，隨後遭到中國當局強力監管，股價一路走低。12月3日宣布正在研議自美股下市，同時準備赴港上市，兩者同步進行。

據英國金融時報，在風雨飄搖之際，滴滴在美股的180天交易閉鎖期於27日屆滿，前期投資的外部股東們，包含日本軟銀集團、全球網路叫車龍頭UBER，終於可以自由處分手上持股。

然而，報導引述知情人士指出，滴滴要求在職員工、離職未滿180日的前任員工，在滴滴成功登陸港股前，不能出售持有的滴滴股份。禁售期遭延長的股東，包含公司董事、高階管理層及投資者，合計共持有至少86.3%普通股及美國存托股票，約280.15億股。

報導指出，目前滴滴在美股的股價為每股5.3美元，相較發行價14美元，跌幅超過60%；美國存托股票的平均價格為6.2美元，較現有股東當時取得股份的平均價格更低。整體市值至少已蒸發了410億美元

在禁售期結束後投資者必須選擇，認賠殺出或是多等幾個月，確認滴滴赴香港上市的計畫後再做打算。

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綜合中國財經媒體財新及香港經濟日報報導，市場人士對於滴滴赴港上市後的表現仍抱持樂觀，認為只要能順利在港上市，目前的外部不利因素都會消散，對於股價而言是利多。

報導引述消息人士說，滴滴可能透過不需將股份公開銷售、不需發行新股募資的 「介紹上市」赴港。若想採取這種方式上市，準備上市的企業必須已發行一定數量而且被廣泛持有的有價證券，而且足以在市場流通。（編輯：周慧盈）1101228

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