赴美上市中概股2021年大跌 總市值蒸發近1/3

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在美上市的中概股去年整年總市值據統計蒸發近1/3，對不少投資人而言如燙手山芋。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海2日電）2021年對於赴美上市的中國企業而言並不好過，在美中兩強對抗及監管政策持續加嚴的情形下，中概股對不少投資人而言如燙手山芋。據統計，去年整年，中概股的總市值蒸發近1/3。

過去一年，中國針對補教、遊戲、網路叫車、外送等產業加強監管力道，加上美中兩強對抗的背景之下，使得不少有意赴美上市的中國企業打消念頭。有些企業雖然成功在美掛牌，但隨即面臨投資人的不信任，股價一瀉千里。當中有些企業還撐著，有些則從美國下市，準備回到香港上市。

綜合中國科技媒體36氪、鳳凰科技與新京報報導，在「內外夾擊」的情形之下，曾一度被投資者看好的中概股，去年大跌一跤，全年總市值蒸發近1/3，換算成現金大約7600億美元（約新台幣21兆元）。

報導指出，去年一整年，200多家在美上市的中國企業，約有8成的企業股價下跌。其中，大跌80%以上約40家左右、跌幅達40%以上約150家，在一次次的大跌以後，許多中國企業的市值嚴重縮水。股價上漲的僅有50家左右。

報導以去年下半年開始被監管而受到極大影響的中國教育產業為例，「高途」累計下跌96%，「好未來」累計下跌95%，「新東方」累計下跌89%。

此外，日前傳出大規模裁員的愛奇藝，去年累計下跌76%、網路巨頭阿里巴巴，累計跌幅達51%。

報導分析，雙減、反壟斷，以及中美博弈等因素對中概股造成了較大影響。

雙減政策發布後，中國教培機構的業務空間幾乎被完全限制，雖然企業積極轉型直播、才藝教學，但營運模式與過往學科教育事業不同，能否轉型成功有待觀察。然而，對未來的不確定性也讓投資者迅速撤離，重新配置投資標的，進而影響股價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據報導，中國官方去年加強反壟斷措施，約75%受罰企業為網路公司，罰款累計超過人民幣200億元，其中又以阿里巴巴被處182.28億元的罰款最高。反壟斷政策一定程度限制了大企業的業務擴張，而高額罰款對企業財務上也造成打擊。這些都會影響投資人信心，進而使股價下滑。

此外，報導指出，由於許多中國企業的業務在國內發展，然而上市地點在美國，所以必須接受中國和美國的雙重監管，但雙方的監管規則卻有差異。監管規則的衝突，讓中國企業在美股上市陷入尷尬處境，使得股價應聲大跌。為了降低風險，陸續有在美上市的中國企業選擇下市並回到香港或上海重新上市。（編輯：翟思嘉）1110102