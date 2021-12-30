遭美打入黑名單 商湯科技香港掛牌首日漲逾23%

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（中央社香港30日綜合外電報導）中國人工智慧公司商湯科技今天在香港初次公開上市（IPO）首日股價一度漲逾23%，公司創辦人之一湯曉鷗身價也跟著水漲船高，躋身全球億萬富豪之列。

法新社報導，商湯科技上週被美國以涉及參與監視新疆維吾爾族穆斯林為由打入投資黑名單而推遲IPO時程後，今天在香港掛牌上市，股價走高。

商湯科技今天掛牌首日股價一度大漲23.12%，收盤漲幅收斂至7.27%，來到4.13港元，創下香港股市7月中以來規模至少5億美元IPO的最大單日漲幅。

根據彭博富豪排行指數（Bloomberg Billionaires Index），美國麻省理工學院畢業的湯曉鷗財富躍增5億美元，至39億美元。

這家日本軟體銀行（SoftBank Group Corp.）支持的人工智慧公司，以承銷價區間下限的每股3.85港元發行15億股，總計籌資57.8億港元。

商湯科技掛牌首日大漲表現一反市場預期，特別是華府禁止美國投資人投資，迫使商湯科技將IPO時間延後，甚至將發行價定在承銷價區間最底部。

中國網路叫車平台業者滴滴出行6月在紐約IPO，引發北京當局強力監管後，中國大型科技公司IPO幾乎都喊停，商湯科技成了6月以來第一家在海外發行股票的中國科技獨角獸（unicorn）公司。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1101230