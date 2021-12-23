百度又傳裁員 遊戲部門300人年前失業

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國網路巨頭裁員潮一波又一波，先前已經精簡部分人事的百度，今天傳出向僅成立兩年的移動生態事業群組（MEG）揮下大刀，一口氣裁了300人。此外其他部門也持續裁員。

今年以來，隨著針對網路巨頭的監管政策持續收緊，不少大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。

據中國財經媒體晚點財經、新浪科技報導，中國的職場社交平台脈脈近日流傳百度的移動生態事業群組（MEG）裁員的消息，主要被裁的是下轄的遊戲部門，有約300人在年前丟了工作。隨後，有百度員工匿名證實此事。

報導引述一名百度員工透露，MEG確實在裁員，主要的原因是部門表現不好、業績壓力大，因此裁員以節流，不過實際裁員人數並不清楚。這名員工還透露，除了MEG裁員外，其他事業群也在裁。

根據公開資訊，這次在裁員風口上的MEG前身是百度搜索公司，2019年5月間藉由企業內部改組而轉型而成的新部門。改組後由百度執行副總裁沈抖負責領導，業務包含搜索、遊戲、廣告、短片等。

報導指出，MEG面臨裁員壓力並不意外，百度今年第3季的廣告收入只成長4.2%。去年11月17日，百度以約36億美元收購中國網路企業歡聚時代集團的影視娛樂直播業務，然而隨後歡聚時代的股價大幅下跌，至今累積跌掉45%。

報導稱，再加上其他的投資虧損，百度今年第3季的營業利潤年減62%。

與此同時，百度控股的愛奇藝也遇到非常大的金流壓力。本月初，愛奇藝宣布裁員約4成。（編輯：繆宗翰）1101223