調查：逾85%在中韓企認為投資環境較十年前惡化

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（中央社台北22日電）韓聯社報導，韓國經濟團體「全國經濟人聯合會」（全經聯）今天發布的調查顯示，超過85%在中國發展的韓企認為，投資環境較10年前惡化，在管制和支援政策上受到差別待遇。

據報導，韓國全經聯針對在中國發展10年以上的131家韓國企業進行經商環境調查。結果顯示，85.5%的受訪企業認為，今年當地投資環境較10年前惡化。

關於具體理由，回答「政府風險」占38.1%，之後依次為「中方區別對待國內外企業」（20.5%）、「中美貿易爭端加劇」（18.2%）、「中方加強環境監管」（15.2%）、「在華生產成本上升」（8%）。

報導表示，調查中有7成在中國的韓企對中國政府推出的「共同富裕」等各種監管政策持消極態度；80.9%的韓國企業預測，中國政府未來5年將維持現施政基調，力推「共同富裕」政策。

另外，有8成在中國韓企認為，與中國本土企業相比，韓企受到差別待遇。具體來看，在審批流程方面遭遇差別的占49.6%，營業限制、環境監管、稅制和金融支援等分列其後。

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據報導，對於若將在中國業務轉移其他地區時的首選地，東南亞和印度等韓國「新南方政策」夥伴國家占67.2%；有意重返韓國的比重僅為13%。與10年前相比，年銷售增加的企業占66.4%，減少的企業占33.6%。

報導還提到，41.2%的韓企認為，為活躍韓中商業活動，兩國領導人間的外交最為必要，其次為「推動韓中自貿協定服務投資後續談判早日談妥」（24.4%）、「中方考慮市場情況循序漸推進環保政策」（21.4%）等。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101222