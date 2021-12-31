華為2021年營收估2.75兆 年減近3成

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（中央社台北31日電）中國電信設備巨頭華為今天宣布，公司2021全年銷售收入預計約人民幣6340億元（合新台幣2.75兆元），與2020年的8914億元相比，年減28.89%。

據華為「心聲社區」網站31日公告，華為輪值董事長郭平在給員工的2022年新年致詞內容中，提及上述營收狀況。

他表示，華為在2021年經受住了「嚴峻的考驗」，努力為客戶、為社會創造價值，提升經營質量和運作效率，預計全年實現銷售收入約6340億元。

據先前公布的數據，華為2020年收入為8914億元，較2019年成長3.8%。若依照華為這次公布的數據，2021年營收將較2020年減少28.89%。

郭平並在公開信中表示，展望未來，數位經濟已成為全球經濟成長的主引擎，綠色低碳成為可持續發展的新動能，行業數位化與綠色的融合，將為資訊處理和通訊行業帶來巨大的發展機遇；與此同時，外部環境持續動盪，資、通訊（ICT）產業面臨技術政治化、全球化割據等挑戰。

他說，華為要保持戰略定力，理性應對外部的不可抗力。

郭平又說，華為在產品生命週期中構築安全可信與隱私保護能力，推動全球合作和統一安全標準，也持續與各國政府、媒體等開放溝通，增進信任和理解。

他表示，華為要聚焦核心、放開周邊，堅定戰略投入，保持長期競爭力；加大「鴻蒙+歐拉」作業系統投入，「打造數字（數位）世界基礎軟件（軟體）的根，為世界提供第二種選擇」。

郭平並強調，「僅靠節衣縮食實現不了高質量生存，堅持戰略投入，強大自身才有未來」。

美國於2019年5月以國安為由將華為列入實體清單，禁止將美國技術和產品輸給華為。受此影響，華為無法獲得美國高階晶片和軟體。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101231