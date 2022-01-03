香港故事成員李宇軒 勾結外國勢力案5月再訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港3日電）「12港人案」的「香港故事」成員李宇軒，其涉及的勾結外國勢力案件，延後至5月再訊。

去年8月，李宇軒在高等法庭承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。同案另一被告、過去擔任律師助理的陳梓華也承認同一罪行。

根據案情，李宇軒及陳梓華被控在香港與壹傳媒創辦人黎智英及其助理賽門（Mark Simon）等人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

綜合媒體的報導，這起案件今天繼續在高院原訟庭提訊，法官應控方要求，把案再押後至5月3日再訊，期間李、陳兩人須繼續還押。

前年8月，李宇軒與另外11名「反送中」運動支持者試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人判入獄7個月。

去年3月，李宇軒等人服刑期滿後被移交香港警方，李宇軒被起訴相關罪名。

李宇軒是民間組織「香港故事」成員，這個組織被視為主張「港獨」，過去一向低調。（編輯：張淑伶）1110103