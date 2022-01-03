香港立法會宣誓 官媒稱凸顯「一國」政治儀式感

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（中央社台北3日電）香港新一屆立法會90名議員上午宣誓就任，中國官媒央視指出，今天的宣誓儀式有3個「第一次」，全新的宣誓安排「凸顯『一國』的政治儀式感」，讓新就任的議員們忠誠「為國為港」履職。

央視新聞今天報導，本屆立法會議員是第一次在國徽下宣誓；第一次在立法會議員宣誓儀式上奏響國歌；第一次由行政長官監誓。

報導說，全新的立法會議員宣誓安排，凸顯「一國」的政治儀式感，「充分展現國家的尊嚴，讓新就任的議員們心懷敬畏，忠誠為國為港履職，明確香港特區的法律地位和高度自治權之本」。

以往立法會議員宣誓的監誓者是立法會秘書長，本屆改為行政長官林鄭月娥，報導稱這不僅是「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例」的要求，彰顯香港特別行政區公職人員宣誓效忠制度的進一步確立和完善，更是對「基本法所確立的行政主導體制」的堅決維護和真正落實。

報導還稱，新的宣誓安排，體現的是對「一國兩制」方針的全面準確貫徹，是「愛國者治港」原則在立法會層面的推進落實；「今日立法會莊嚴的宣誓儀式，正是香港特區由亂轉治的生動體現」。

本屆立法會議員的任期已於昨天生效，為期5年。這是第7屆立法會，也是香港實施國安法及採用新選舉制度之下產生的立法會。

本屆立法會的誕生被視為北京方面落實「愛國者治港」方針的具體反映，因為選舉前只有擁護基本法和效忠香港的人士才能成為候選人。（編輯：張淑伶）1110103