港媒點名台學者違國安法 陸委會：凸顯中共本質

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（中央社記者翟思嘉台北13日電）中研院研究員吳叡人遭港媒指違反「港版國安法」，陸委會今天對此表示，港版國安惡法完全無法適用在民主法治的台灣社會，親共港媒亂扣帽子只是更凸顯中共本質。

港媒「大公報」日前表示，香港「人權新聞獎」中多個獲獎作品涉及抹黑警隊及中央政府，又點名中研院台灣史研究所副研究員吳叡人的獲獎評論違反香港國安法「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」或「煽動意圖罪」等。

大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天對此表示，港版國安法是與自由民主對立的惡法，舉世皆知，相關方面持續以莫須有的罪名、打壓人權及言論自由，非但無助於香港情勢的惡化，反遭世人唾棄

邱垂正稱，吳叡人「是一位具有前瞻視野、歷史縱深的傑出學者，對於公民社會具有高度的人道關懷，是普世價值的捍衛者與實踐者，也非常關心香港的民主、自由。」

他說，親共港媒大放厥詞、恐嚇威脅，用港版國安法對學者亂扣帽子，只是讓「港版國安惡法」更加臭名遠播，也讓世人更加清楚中共的本質。

邱垂正表示，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是香港，「港版國安惡法完全無法適用在民主法治的台灣社會，更遑論延伸於我國人」，台灣社會極度不認同親共港媒的囂張言論，政府予以嚴正譴責。

他說，台灣與世界主要的民主國家一樣，遵從並捍衛學術言論自由，政府嚴正宣示，絕對會堅定捍衛國人的自由與安全、保衛台灣的自由與民主不可覬覦，不容侵犯。（編輯：楊昇儒）1110113