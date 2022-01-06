港媒：北京為香港管治訂定行政主導方向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）主管香港事務的中國官員夏寶龍昨天在深圳會見了一些香港立法會議員，有媒體分析，從夏寶龍的談話看，北京中央對香港管治布局愈來愈清晰，就是要落實行政主導。

香港經濟日報今天刊登文章指出，中國國務院港澳事務辦公室主任夏實龍近日南下深圳，昨天會見了20名立法會核心議員，會談期間強調行政主導，又要求立法會配合政府施政。

文章表示，夏實龍清楚點出香港的政制是行政主導體制，換句話說，這是未來行政、立法關係的立足點。

文章引述中方消息人士說，北京方面認為，香港回歸近25年來，立法會一直自我擴權，早已超出基本法原來的設計，偏離行政主導體制，後來更成為「反中亂港」平台，如今必須撥亂反正，回歸初心。

因此，夏實龍對議員提出的希望包括支持、監督港府依法施政、做行政主導體制的維護者。

夏實龍表明，立法機關需要與行政機關互相制衡、配合，但以配合為重；要對香港特區政府作出善意和諴懇的批評，不越位、不缺位、不瀆職。

文章認為，這是北京中央對立法會議員工作的定位。

香港主權移交以來，北京方面一直強調香港政制實施的是行政主導。所謂的行政主導，大致是指香港整個管治架構之內，行政長官為主導者。

客觀來說，英國殖民管治香港時，時任香港總督統領一切政務，而早年的立法局議員都由政府委任，在這種情況下，港督實際上就是唯一掌權者。

但當時的港督是由英國政府委派，因此，英國政府才是背後的真正權力者。

香港新一屆立法會議員日前宣誓就任，且首次由行政長官監誓，大有傳達香港政局重返行政主導的意味。（編輯：周慧盈）1110106