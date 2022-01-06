中國西安咸陽國際機場暫停國際客運航線

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（中央社台北6日電）新華社報導，經中國民用航空局批准，西安咸陽國際機場自1月5日起暫停國際客運航線營運，恢復時間另行通知。

新華社官方微博在1月6日上午9時許發布以上訊息。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，西安咸陽國際機場在2021年12月23日甫宣布取消全部國內航班；相隔2周，再加強航班管制，經中國民用航空局批准，進一步地暫停國際客運航線營運，恢復時間另行通知。

新華社官方微博消息釋出後，引起中國網友討論。有人建議，因應春運將到，是否應考慮適時地先恢復西安咸陽國際機場國內航班；另也有民眾質疑，國際客運航線怎麼到現在才喊停，未跟著國內航班一起停。

貨運物流供應鏈新聞網站The Loadstar日前報導，西安咸陽國際機場是中國第九大貨運機場，現在卻面對大量航班取消帶來的問題。當地政府在2021年12月中旬因應疫情祭出嚴格封鎖措施，切斷城市大部分的運輸，包括飛航。

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文章表示，2021年12月最後一周，中國在上海、北京和深圳等數個主要樞紐機場取消數百個航班。接下來的8周，可預期中國將再面對航班、貨運與防疫上的拉扯，不只是「清零政策」（zero-COVID）下的嚴格封鎖措施，還有即將到來的農曆春節假期，以及2月4日舉辦的北京冬奧。

文章引述國泰航空貨運人員訪問內容。該名貨運人員表示，香港也正面臨嚴格檢疫規定，這導致各項工作都充滿了挑戰；去年航空貨運就受到了許多運載上的限制，僅能「盡我們所能，解除受阻的全球供應鏈的瓶頸」。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110106