中國地方財政困境 分析：可能加速房地產稅施行

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國多地近來陸續傳出財務吃緊的情形，有些地方調降公務員薪資，甚至暫停招聘新任人員。外媒分析，除賣地、加強違法行為裁罰外，加速施行房地產稅也可能是另一種開源的手段。

從2021年底開始，中國多個地方政府陸續出現財務困難的情形，地方政府的財政壓力，以及債務超過風險警戒線等議題，再次成為輿論關注焦點。

綜合陸媒報導，去年12月初，浙江等省陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成，此外廣東省部分地區的公務員則緩發補貼，只保障發放基本工資；年底時，黑龍江省鶴崗市發布公告，稱「鶴崗市政府實施財政重整計畫，財力情況發生重大變化」，因此取消招聘基層公務員計畫。

另一方面，河北省霸州市則因為大規模違規針對攤商罰款、收費引發議論，甚至遭國務院辦公廳督查室直接點名違反中央相關規定。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，這幾年地方政府的財政壓力一直都在，所以每年都會出現幾個市縣財政困難，2022年中國地方政府的財政收入壓力仍大。澳新銀行駐香港的資深中國經濟學家王蕊觀察，地方政府可能會尋求其他財政收入來源，如房地產稅，以抵消房地產市場的波動。

根據中國官方智庫社會科學院發布的「2022年經濟藍皮書」，2022年財政收入壓力仍大，且「2022年房地產市場很可能繼續承壓，土地出讓收入增長相應面臨較大挑戰，這將直接影響地方政府的可支配財力，進而對地方債風險產生影響」。

報導引述粵開證券研究院副院長羅志恆分析，「各種政策信號意味著房地產稅試點將進一步提速，有望在2022年落地。背後的原因之一就是籌集財政收入，尤其是在當下更為重要」。

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羅志恆認為，土地市場遇冷，政府土地出讓收入趨緩，尤其是以往對土地財政依賴度較高的地方，需要新的稅種彌補土地財政收入的不足，所以籌集財政收入需要房地產稅。

羅志恆房也坦言，房地產稅的爭議依然存在，中國土地屬於國有，並非私有，「國外的物業稅就是基於私有財產徵收的，而在中國不存在這一徵收主體。土地轉讓的時候已經給了70年租金，還要徵收稅，可能造成重覆徵稅」。（編輯：周慧盈）1110110