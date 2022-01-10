中國房企世茂賣全國資產救急 國資或成首批買家

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國房地產商世茂集團近日被指一筆人民幣6.45億元的信託產品違約而受關注。據報導，目前世茂正試圖出售中國境內所有開發項目變現，財務問題可能並非空穴來風。

綜合中國財經媒體財新、香港經濟日報與明報報導，近期世茂集團已經將集團旗下，全中國的開發項目都「擺上貨價待售」，其中包含可售住宅、商辦、酒店等項目，正委託多個代理商尋求買家。具有國資背景的企業可能是首波買家。

報導提到，世茂集團旗下子公司上海世茂建設，近日被中誠信託稱出現貸款違約，涉及金額達人民幣6.45億元（約新台幣28億元）。然而世茂集團隨後於上交所發布公告否認債務違約，並稱「雙方未盡事宜進行積極磋商，雖然公司面臨一定的流動性壓力，但會採取積極措施加大銷售、回款、資產處置等各方面力度」。

事實上，世茂集團面臨財務危機的風聲從去年底開始就甚囂塵上。

據路透社報導，世茂集團在去年11月5日召開的電話會議中透露，由於預期無法完成銷售目標，因此考慮出售辦公大樓和酒店等資產變現。除應對短期資金需求，也可能用來回購債券與股票。

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報導稱，世茂集團高層向投資人透露，去年7月已經開始降價促銷，以及停止購買土地以儲備資金。不過當時世茂曾發布公告稱相關內容不實，強調「各項合作正常且穩定」。

財新引述知情人士稱，去年12月下旬開始，世茂集團已在待售資產清單上將全中國的專案列入其中，開出的多為市場價。目前多家房企正從世茂集團的清單中挑選。除了上述的國資背景企業，也不排除將資產出售給境外資本。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110110