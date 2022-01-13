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中紀委預告播打虎專題 孫力軍周江勇落馬後首亮相

2022/1/13 11:39
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（中央社台北13日電）中共中紀委網站公告，和官媒央視合拍的5集反腐專題片「零容忍」將於15至19日晚間播出。這也將是前公安部副部長孫力軍、前杭州市委書記周江勇落馬後的首度亮相。

中國中央紀委國家監委網站13日發布消息指，「零容忍」專題片將於15至19日晚間8時在央視1台播映。這系列專題片共選取16個個案，採訪紀檢監察幹部、被審查調查和涉案對象、幹部及群眾（一般民眾）共140人，「生動講述全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事」。

根據所附的預告片，已被查落馬的前公安部副部長孫力軍，和前杭州市委書記周江勇都入鏡。澎湃新聞指出，這是兩人被查後，首度於大眾媒體前亮相。

2020年2月，中國的COVID-19疫情嚴重時，時任公安部副部長孫力軍被派往武漢督導公安相關業務，但4月便被查落馬，之後遭開除黨職及公職。中紀委在通報中指他「妄議黨中央大政方針」、「成夥作勢控制要害部門」，「嚴重危害政治安全」。

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之後多名政法系統高官被查，2020年就有曾任公安部常務副部長的司法部前部長傅政華，和前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林，和前江蘇省政法委書記王立科等人落馬。

周江勇則在2021年8月被查，他主政的杭州是中國網路巨頭阿里巴巴的總部所在地。外傳他的家族與阿里巴巴相關企業關係密切，引發關注。在他落馬後，杭州市紀委也宣布展開清理政商關係。（編輯：沈朋達/朱建陵）1110113

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