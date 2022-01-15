分析：習近平密集提歷史自信 五個自信呼之欲出

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（中央社台北15日電）有分析指出，中共總書記習近平近期多次提及「歷史自信」這一概念，若無意外，近年在中共政治具重要指導地位的「四個自信」很可能吸納歷史自信，擴展為「五個自信」。

多維新聞網14日的文章指出，習近平近來多次提及「歷史自信」的概念，包括去年11月在中共19屆六中全會第二次全體會議、去年12月27至28日在中共政治局召開的黨史學習教育專題民主生活會，以及本月11日在省部級主要領導幹部學習貫徹中共19屆六中全會精神專題研討班。

文章分析，短短兩個月內，單是公開報導，習近平就已在3個重要場合提及「歷史自信」，其重要性可見一斑。與此同時，中共官媒已較多地報導和分析「歷史自信」，這個過程與習近平於2014年開始多次談及「文化自信」有相似之處。

習近平當時多次在不同場合談及「文化自信」後，中共官媒跟進報導，慢慢冠以「習近平的『第四個自信』」。2016年，習近平在慶祝中共95週年大會上明確提出「四個自信」，也就是在中共18大提出的「道路自信、理論自信、制度自信」基礎上，增加「文化自信」。

2017年中共19大將「四個自信」寫入黨章，自此之後，「四個自信」成為中共全黨的精神指引。

文章表示，從這個脈絡可看出，習近平如今密集談及「歷史自信」以及官媒的陸續報導，可能可視為習近平和中共有意推出「五個自信」，進一步更新和豐富中共全黨精神指引的信號。

文章進一步分析，將「歷史自信」納入「五個自信」有其邏輯。中共話語體系過去幾年反覆強調「四個自信」，實際是為了建構中國特色社會主義道路、理論體系、制度和文化的合法性、正當性，習近平近來所提的「歷史自信」，正好符合這一需要。

據分析，習近平密集強調「歷史自信」，既是對中共百年歷史的自信和高度認同，也是為建構一套數代人連綿不斷、為民族復興而奮鬥的歷史合法性敍事。

文章說，基於上述考量，中共很可能在適當時機將「四個自信」因應「歷史自信」的提出，擴充為「五個自信」，成為中共新的精神指引。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110115