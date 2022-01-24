中國2021新生兒菜市場名出爐 男孩沐宸女孩若汐
2022/1/24 17:58
（中央社台北24日電）中國公安部今天公布「2021年全國姓名報告」，2021年出生並已經戶籍登記的男女新生兒中，使用頻率最高的名字分別是「沐宸」和「若汐」。
中新網報導，這份報告指出，截至2021年12月31日，2021年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共887.3萬，其中男性新生兒468.1萬，占52.75%；女性新生兒419.2萬，占47.25%。
2021年出生並已經進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為澤、梓、子、宇、沐等。與2020年相比，汐、芮、霖、航等字受到青睞。
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2021年出生並已經進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽。與2020年相比，除浩宇、奕辰、宇軒外，其餘名字首次進入前10。
2021年出生並已經進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐。與2020年相比，若汐、藝涵、苡沫首次進入前10。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1110124
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