中國清廉指數排名升 專家：北京反貪但腐敗行為已超出國境

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國際透明組織25日公布2021年全球清廉印象指數。研究人員分析，雖然中國不是分數最差的國家，但其腐敗問題已經蔓延至國際間。圖為中共黨史展覽館陳設。（中央社檔案照片）

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（中央社台北25日電）國際透明組織今天公布2021年全球清廉印象指數，在全球180個國家及地區中，中國排名第66。研究人員分析，雖然中國不是分數最差的國家，但其腐敗問題已經蔓延至國際間。

國際透明組織（Transparency International）公布「2021年清廉印象指數」（Corruption Perception Index），全球有180個國家及地區納入評比，滿分100代表高度清廉國家，丹麥、芬蘭及紐西蘭，均獲得88分；台灣獲得68分排第25，美國獲得67分排第27，而中國獲得45分排第66。排名最低是南蘇丹，只得11分。

中國的2021年清廉印象指數的分數及排名都上升；2020年僅獲得42分，排名第78。

美國之音（VOA）今天引述國際透明組織美國辦公室主任卡曼（Gary Kalman）分析，他指出，世界貪腐形勢處於停滯狀態，大部分國家低於50分。

卡爾曼表示，中國獲得的分數，不是可以開香檳慶祝的分數。中國扮演著全球參與者角色，其腐敗行為已超出國境，例如以外援和腐敗合約等方式進入非洲。在中國國家主席習近平的反貪腐中，中國分數時高時低，類似情況在其他國家也會發生，因為是打著反貪腐旗號當選上位，後來又會故態復萌。

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美國非政府組織公民力量副主席韓連潮指出，中國國務院研究室、發改委、人民銀行、國資委約2年前的調研報告顯示，中國有1.5兆多美元資產流向海外，主要在西方，其中大部分在美國，估計實際資金流失程度、資產轉移數額，都遠大於中國官方數字。

透明國際研究專家庫庫奇卡（Roberto Martinez B. Kukutschka）認為，習近平的反貪腐有起一些作用，但是做為一個獨裁政府，在反貪腐時只會針對妨礙當政者的人，或損害當政者繼續掌權的腐敗現象。習近平的反貪腐手段是鎮壓及打擊，未讓媒體及公民社會發揮作用。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110125