中國政府信任度全球第1 分析：調查細節交代不清

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（中央社台北21日電）「愛德曼全球信任度調查報告」日前發布結果顯示，中國政府人民信任度高達91%，位居調查國家中第1位。專家分析，在中國做民調必須獲得批准且被監視，該份調查細節交代不清。

美國之音（VOA）報導，前美國律師協會法治項目中國主任虞平說，在中國做這種調查，條件是不理想的，因為中國政府禁止外國人在中國做民調。若要在中國做民調必須獲得政府批准，並在它的監視下進行，愛德曼公關顧問公司（Edelman）這份民調對這些細節都沒交代。

紐約城市大學政治學教授夏明表示，基本信奉自由主義傳統的國家，投票率和信任度就是會降低；只有一個政黨的威權國家，其政府是有意識地培植社會對國家的高度依賴性或有組織的依附性，這一點是根本的差異。

夏明說，若要檢驗這一民調中提到的美、中對比，只需要稍加動腦就會發現其中的問題。如果把兩國邊境全部開放，到底是美國人蜂擁而至要到中國去居住，還是中國人蜂擁而至要到美國居住，這是簡單的腦力實驗。

「愛德曼全球信任度調查報告」（Edelman Trust Barometer）是在去年11月對28個國家、3萬6000多名受訪者進行調查的結果，詢問受訪者對他們國家的政府、企業、非政府組織、媒體這4大社會部門的信任度。

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調查結果顯示，中國受訪者對中國政府信任度為91%，比去年上升9個百分點；而美國受訪者對美國政府信任度只有39%，比去年下降3個百分點。綜合4大社會部門的總信任度，中國為83%，而美國只有43%。

愛德曼公關顧問公司執行長愛德曼（Richard Edelman）當時在調查報告發佈記者會上說，值得信任國家的藍色行列中沒有一個是民主國家，中國人民和美國人民對政府信任度的差距是從未見過的最大差別。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110121