紐時：專制方式抗擊病毒 中國清零政策難持續

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紐約時報報導，中國以專制方式抗擊病毒，導致西安出現食品及醫療短缺，令愈來愈多人質疑，中國的清零政策可以持續多久。圖為去年12月29日西安居民領取蔬菜等物資。（中新社）

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（中央社台北7日電）西安因疫情封城至今超過兩週。紐約時報報導，中國以這種「專制方式抗擊病毒」來達到清零，導致西安出現食品及醫療短缺；也令愈來愈多人質疑，中國的清零政策可以持續多久。

西安爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2021年12月23日起封城。紐約時報（The New York Times）7日刊出報導，38歲趙姓當地居民表示，「小區保安像獄警，我們就像犯人似的」；他加入了數十個聊天群組，尋找可以幫助他的母親找藥的人，他的母親患有早期糖尿病。

趙先生說，他們一家三口只從官員那兒分配到一個白蘿蔔、一顆白菜、三個馬鈴薯、一個胡蘿蔔和兩個櫛瓜。他曾見到鄰居用以物易物方式換取食物，住在另一個區的朋友則沒有得到任何食物，還有一個朋友所居住的大樓電梯每天只開一小時，允許住戶在這一小時裡進行強制檢測和遛寵物。

報導指出，封城期間亂象頻生，數萬人被轉移到集中隔離設施；民眾求醫難，有孕婦被醫院拒收後流產。用於追蹤密切接觸者的健康碼系統，因流量過大而崩潰，居民難以進入醫院或完成檢測等。日前多位市政府高官被免職。

規模名列全球前列的記憶體晶片製造商三星和美光，也因封城需要調整西安製造基地的營運，可能擾亂本就脆弱的全球供應鏈。

報導指出，為了達到清零，中國仍然依賴兩年前採取的「專制方式抗擊病毒，包括嚴格的隔離、關閉邊境和封鎖」，這導致西安的食物和醫療供應短缺。雖然西安當局5日宣布已達到「社會面基本實現清零」，但1300萬名居民仍然無法離家。

報導提到，「中國是世界上最後一個堅持清零政策的國家」，愈來愈多人質疑，中國的清零政策還能持續多久。「這個國家堅守清零政策，並將其成功抗擊病毒作為其專制領導風格挽救生命的證據」。（編輯：陳沛冰/李雅雯/繆宗翰）1110107