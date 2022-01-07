疫苗接種率83% 鍾南山：中國理論上已達群體免疫

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中國工程院院士鍾南山6日表示，中國的COVID-19疫苗注射率已逾83%，理論上已實現了一定程度的群體免疫。圖為山西太原醫護人員接種第3劑疫苗。（中新社）

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（中央社台北7日電）中國工程院院士鍾南山昨天在廣州表示，一定比例的人口充分注射疫苗後能夠達到群體免疫的目的，基於中國的COVID-19疫苗注射率目前已逾83%，理論上已經實現了一定程度的群體免疫。

中新社報導，鍾南山6日在廣東省廣州市出席「致敬戰疫的青春」首屆鍾南山青年科技創新獎主題分享會，並於會後受訪時作了上述表示。

鍾南山指出，疫苗充分地注射到一定比例的人口能達到群體免疫的目的，基於目前中國的疫苗注射率已超過83%，根據評估，中國理論上已實現一定程度的群體免疫。他並呼籲民眾接種疫苗加強針。

對於新出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異毒株IHU，鍾南山說，IHU的變異位點比Omicron多，理論來說，IHU對疫苗的免疫逃逸能力以及對一些抗體的抵抗力可能會強一些，但目前不需過度去解讀IHU。

此外，鍾南山在會中表示，中國目前是全球COVID-19死亡率最低的國家，患病率為10萬分之9.4，死亡率為10萬分之0.4。截至1月6日，中國完成疫苗全程接種的人口達12.13億人，注射率達86%；完成疫苗加強針接種3.31億人，注射率達23.5%。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1110107