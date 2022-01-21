鄭州瞞報暴雨死亡人數 李克強多次要求才提報

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（中央社台北21日電）中國國務院今天公布河南鄭州暴雨調查報告後，鄭州市委書記徐立毅旋遭免職。調查報告指出，去年7月20日暴雨後，鄭州官方瞞報死亡失蹤人數，直到「中央領導同志」多次要求才上報。

調查報告顯示，「中央領導同志」就是中國國務院總理李克強。

據新華社報導，調查報告指出，截至2021年9月30日，鄭州市因暴雨災害死亡失蹤380人，其中在不同階段瞞報139人：鄭州市本級瞞報75人、縣級瞞報49人、鄉鎮（街道）瞞報15人。

調查報告直指鄭州官方未按規定統計上報。2021年7月25日至28日，鄭州市連續4天未透過報災系統上報因災死亡失蹤人數，截至7月29日僅上報97人。直到「中央領導同志」多次要求，省委辦公廳、省政府辦公廳7月29日、8月1日兩次發出緊急通知後才統計上報，7月30日上報322人、8月1日上報339人。

調查報告指責鄭州官方刻意阻礙上報因災死亡失蹤人員訊息，對因災死亡失蹤人數統計上報態度消極，不僅沒有主動部署排查、要求及時上報，反而違規要求先核實人員身份等情況再上報，以多種藉口阻礙訊息報送工作。

調查報告還直指鄭州對已經掌握的訊息隱瞞不報。2021年7月25日至29日鄭州市縣兩級共瞞報116人；8月18日至19日「中央領導同志」考察河南期間，鄭州市已掌握新增因災死亡12人，但仍不如實報告；8月20日調查組進駐後，因災死亡失蹤人數比8月2日公布數增加41人，其中23人屬於瞞報。

鄭州720暴雨釀嚴重死傷後，中國國務院去年8月2日宣布成立調查組，對存在失職瀆職的行為展開究責。當時外界認為，被視為中共總書記習近平「之江新軍」一員的鄭州市委書記徐立毅，恐將首當其衝。

據中國政府網此前發布，李克強去年8月18至19日赴河南勘災，並主持召開災後恢復重建專題會議。

李克強當時前往考察鄭州地鐵5號線隧道受災現場，他說，這次特大暴雨造成重大人員傷亡，令人痛心。國務院成立了河南鄭州720特大暴雨災害調查組，要抓緊實事求是查明情況，「對存在失職瀆職的行為依法依規問責追責」，回應群眾關切，警示後人。（編輯：楊昇儒）1110121