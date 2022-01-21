鄭州暴雨災害究責 鄭州市委書記徐立毅遭免職

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河南去年7月大暴雨，鄭州市京廣隧道幾乎被淹沒。圖為暴雨停止後，人們到隧道口尋找自己的汽車。（中新社）

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（中央社台北21日電）中國國務院今天公布河南鄭州暴雨調查報告後，河南省委常委會隨即召開會議，決定免去徐立毅的鄭州市委書記、常委、委員職務，由河南省常委、周口市委書記安偉接任。

據新華社報導，河南省公安機關已對鄭州暴雨涉嫌違法犯罪的8名企業人員立案偵查並依法逮捕；河南省紀檢監察機關對災害中涉嫌違紀違法的86名公職人員進行嚴肅問責。

其中，鄭州市委副書記、市長侯紅遭黨內嚴重警告、政務降級；鄭州市政府黨組成員、副市長吳福民遭撤銷黨內職務、政務撤職；鄭州市政府黨組成員、副市長李喜安、陳宏偉政務記大過處分。

中國國務院21日下午公布調查報告，認定去年7月20日造成380人死亡失蹤的鄭州暴雨是「特別重大自然災害」，但因為發生地鐵、隧道等本不應該發生的傷亡事件，認定主要負責人負有領導責任。

調查報告出爐後，據報導，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予鄭州市委書記徐立毅黨內嚴重警告處分，由國家監委給予其政務降級處分。

河南日報今晚報導，河南省委常委會21日召開會議，傳達國務院調查組對河南鄭州720特大暴雨災害的調查報告，完全贊成調查報告，堅決擁護中央紀委國家監委對鄭州特大暴雨災害調查問責。會議由省委書記樓陽生主持並講話。

會議指出，國務院調查組和中央紀委國家監委追責問責審查調查組做了大量認真細緻的工作，實事求是作出調查結論，依規依紀依法進行追責問責，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央堅持以人民為中心的發展思想，堅持人民至上、生命至上，對人民群眾切身利益高度負責的鮮明態度和堅定決心。

河南省委稱，堅決擁護、堅決服從，深刻汲取教訓，深入檢視反思，全面整改落實，堅決依規依紀依法對相關責任人懲處和追責問責到位，舉一反三、抓源治本，切實做到守土有責、守土擔責、守土盡責。

據報導，除了徐立毅遭河南省委免去所有職務，鄭州地鐵集團有限公司地鐵5號線五龍口站停車場建設工程設計專案負責人魏平安、北京城建設計發展集團股份有限公司鄭州地鐵5號線項目負責人汪鵬、河南五建建設集團有限公司南四環專案部指揮長郭文勝等8人涉嫌工程重大安全事故罪、重大責任事故罪，已被公安機關立案偵查並依法逮捕。

鄭州市應急管理局黨委書記、局長任立公，鄭州地鐵集團有限公司副總經理、總工程師、技術管理部部長趙運臣，鄭州市工程質量監督站軌道交通科副科長孫紅亮等3名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法被紀檢監察機關立案審查調查並採取留置措施。

同時，河南省對特大暴雨災害中存在失職失責問題的鄭州市、滎陽市、鞏義市、新密市、登封市、二七區、金水區黨委政府及應急管理、水利、城市管理、交通運輸、城鄉建設、公安交管等部門86名公職人員進行了嚴肅問責。（編輯：楊昇儒）1110121