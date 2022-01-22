中國透過資助影響學術獨立 荷蘭大學終止合作

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）荷蘭媒體近日披露中國資助「阿姆斯特丹自由大學」人權研究計畫，質疑影響學術獨立性，並有「合理化」中國不良人權紀錄之嫌，引發荷蘭各界重視，最後學校表示將終止合作計畫。

荷蘭廣播基金會（NOS）新聞網站1月19日以「中國資助阿姆斯特丹自由大學人權研究計畫」（China financiert onderzoek naar mensenrechten aan）為題，披露有關阿姆斯特丹自由大學（Vrije Universiteit Amsterdam，VU）接受中國研究資金，進行非西方人權價值觀相關研究。

報導指出，中國西南政法大學在2018年至2020年期間，每年挹注25萬至30萬歐元（約新台幣785萬元至943萬元）資助VU設立「跨文化人權中心」（CCHRC），除出版學術刊物和召開學術研討會外，並在網站為中國人權及維吾爾勞改等議題辯護，也倡導所謂非西方中心的「全球人權觀」。

而CCHRC中心主任澤瓦特（Tom Zwart）曾於2020年獲頒「李步雲法學獎」，並經常參與中國學術會議和接受中國官媒訪問。他主張應打破西方政客在人權議題上的話語權壟斷地位，並讚揚中國對國際人權制度的貢獻。

而CCHRC中心的職員也指稱維吾爾族勞動營屬於謠言，指新疆沒有強迫勞動，沒有種族滅絕，也沒有西方媒體編造的任何謊言。

報導訪問多位荷蘭學者，他們表示，VU大學接受中國資金作法本身即具高度爭議性，其學術獨立性值得懷疑，同時有為中國不良人權紀錄「合理化」之嫌。

其中，荷蘭萊登大學（Leiden University）國際關係教授羅伯德維克（Rob de Wijk）批評澤瓦特在中國官媒露面，如此將使得專制政權合法化，中國可以對自己的人民說「西方也支持中國的觀點」。

這篇報導獲荷蘭多家主流媒體轉載，VU的學術獨立性受到質疑後，澤瓦特坦承CCHRC職員在官網發表「個人」言論，確有值得「商榷」之處，未來將加強相關網頁管理。VU表示，將終止相關合作計畫，未來將擴充經費來源，維護外界對學術獨立的觀感。

荷蘭廣播基金會隨後在1月20日再刊出一篇「中國為何企圖影響荷蘭學術機構？」的報導，認為中國透過資助西方學術機構發揮影響力，主要目的在於鞏固共產黨政權。

報導指出，中國對外塑造強大的國家形象，不惜投下鉅資進行國際宣傳，要求國際社會承認中國是一個不能忽視的全球參與者。但由於中國人權紀錄不佳，遭歐美國家嚴厲批評，因此中共擬運用「軟實力」發起輿論反擊。

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中共常見手法是中國大力攏絡西方親中的輿論領袖，邀請政、商、學界人士前往中國進行豪華之旅。相關人士有意無意間成為中共在西方社會的喉舌。

萊登大學2019年因不滿「孔子學院」干涉學術自由而取消與中方合作；荷蘭政府也曾在2021年表達對中國干涉及滲透荷蘭高等教育的憂慮。這次荷媒披露阿姆斯特丹自由大學人權研究計畫受中國資助，再次示警中國如何積極滲透西方學術界。（編輯：周永捷）1110122