恆大養生谷成爛尾樓 千畝閒置土地被收回

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（中央社台北26日電）中共官媒人民網「領導留言板」接獲民眾投訴，直指恆大養生谷項目已成爛尾樓。焦作市政府辦公室今天回應，投訴情況屬實，去年已經收回該項目12筆1200餘畝閒置超過2年以上的土地。

澎湃新聞報導，焦作市政府辦公室表示，恆大養生谷項目在2020年6月暫停施工，沒有明確復工時間。2021年9月24日，歸集資金人民幣2000餘萬元（約新台幣8600萬元）進入政府與企業共管帳戶。

焦作市政府辦公室提到，河南省修武縣住房保障中心等部門在2021年10月19日赴鄭州恆大公司完成印鑑、帳戶、證照等相關憑證交接；10月28日收回該項目12筆1200餘畝閒置超過2年以上的土地。

有民眾在2020年12月28日於人民網投訴，直指恆大養生谷快成為爛尾樓。該民眾在2019年於恆大養生谷買了一套房，總計繳了70多萬元房款，卻無法簽訂購房合約，也無法網上簽約，已經人去樓空。有200戶左右業主也遇到類似問題。

該民眾已向項目所在地修武縣人民法院七賢法庭提起了訴訟並申請財產保全，於2021年8月6日立案，2021年11月4日結案，並獲得勝訴，目前處在法院執行階段。

根據焦作市政府辦公室所作的背景資料介紹，恆大養生谷項目自2019年8月份開盤至2019年12月份停盤期間，共收取了256戶房款，其中已網上簽約合約者有81戶，網上簽約且備案有19間；其餘175戶的購房戶均未網上簽約和備案。

焦作市政府辦公室已引導256戶購房戶進行財產保全，走法律途徑維護權益。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110126