武漢學生打破文物遭索賠570萬元 官方調查後逆轉

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（中央社台北27日電）湖北武漢一名學生日前參加校外教學時，不慎打破博物館一尊唐代鎮墓俑，遭索賠人民幣130萬元（約新台幣570萬），引發輿論關注。當地官方介入調查後稱，展品非造冊文物，修復費僅2萬元。

根據澎湃新聞、北京青年報報導，湖北武漢一名12歲學生利用寒假期間參加校外培訓班，並在補習班的安排之下，赴當地一間私人博物館欣賞陶俑等文物。然而，在活動期間不慎打破一尊陶俑，遭館方索賠人民幣130萬元。

報導指出，學生的家長將這件事情發布到網路上，並稱「這是要破產的節奏」。這起事件後續在網路引發議論，不少輿論認為館方獅子大開口，並質疑這件展品是否為「文物」。

報導提到，隨後有博物館方的人員透露，這尊陶俑是唐代的鎮墓俑，但價值並非130萬元，130萬元是補習班老師向家長所說，而非博物館開口。這個回應使這起事件陷入各說各話的羅生門。

隨著媒體報導及輿論熱議，武漢官方也介入調查此事。

報導引述湖北省武昌區文物和非遺保護中心相關人員表示，經過調查發現，受損的「館藏文物」是「墓俑」，但並非登記在冊的文物，「這個藏品可以修復，找了人問，修復大概需要2萬塊錢。」

武漢市公安局武昌分局政工處相關人員受訪時提到，此事已移交當地司法單位協調處理，目前正在協調中。

據報導，目前博物館、家長和補習班三方正在調解。

館方工作人員表示，「被損壞的展品，是9年前花了20多萬元，從日本買回的」。武昌區文物和非遺保護中心相關人員透露，館方目前並未出示當時的購買憑證，證明「墓俑」的實際購入價格。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110127