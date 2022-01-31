中國就地過年商機 餐廳搶攻兆元訂製年菜市場

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中國疫情多點爆發，多地提倡民眾就地過年。腦筋動得快的餐廳業者，推出不同類型的訂製年菜，除滿足不同消費者需求外，也搶攻兆元的年菜市場。圖為中國生鮮食品公司「盒馬鮮生」與餐廳業者合作推出訂製年菜。（中新社提供）中央社 111年1月31日

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（中央社記者吳柏緯台北31日電）中國本土疫情多點爆發，適逢農曆新年，多地提倡民眾「就地過年」，降低傳染風險。腦筋動得快的餐廳業者，推出不同類型的訂製年菜，搶攻兆元的年菜市場。

為了抓住「就地過年」的商機，上海許多的餐飲企業煞費苦心設計訂製年菜，從單點到套餐，推出各式選擇，讓留在上海未能返鄉過年的消費者，在家就能做出一桌美味豐富，又能想起家鄉味的大餐。

中國生鮮食品公司「盒馬鮮生」調查顯示，今年約有50%的受訪者提前決定就地過年，其中上海有57%，高於平均。調查進一步顯示，在選擇就地過年的受訪者中，53%選擇用「自己動手做搭配訂製年菜」解決年夜飯。

另據中國網路產業分析機構艾媒諮詢的數據顯示，2021年中國訂製年菜市場規模預估為人民幣3459億元（約新台幣1.5兆元），之後以年增20%的速度逐年上升，到2023年，中國市場規模將達到5156億元。

除了訂製年菜外，也有餐廳推出年夜飯時段，邀請異鄉遊子一同過年。

由於受到疫情影響，不少在上海工作、求學的台灣民眾無法返台。為了讓台灣人也能在過年期間吃到家鄉味，並享受年節氣氛，在上海的台灣餐廳，也在除夕夜席開10多桌，邀請大家一起過節。

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在上海閔行區開設台菜餐廳的林姓台商告訴中央社，原本沒有規劃要做年夜飯的時段，不過去年9、10月開始，陸續收到不少朋友詢問年菜的規劃，因此「想說試試看」。

他說，花了一個多月設計菜單與規劃後，去年11月左右對外發布消息，訂位迅速額滿，包含在上海的台商、家屬與友人，總計當晚會有100多人一起吃年夜飯。同時，還會在現場與部分回台過年的台商連線，一同享受年節氛圍。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110131