虎年添心酸 中國野生虎只剩55隻

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今年是壬寅虎年，中國大陸現存野生東北虎只剩55隻，原生的華南虎早已在野外絕跡。圖為1月12日，瀋陽怪坡東北虎園的東北虎。（中新社提供）中央社 111年2月4日

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（中央社台北4日電）今年是壬寅虎年，中國曾經是老虎數量與種類最多的國度，但上世紀50年代起遭大肆捕殺與侵奪棲息地後，根據最新研究，中國大陸現存野生東北虎只剩55隻，原生的華南虎早已在野外絕跡。

綜合陸媒報導，老虎是亞洲特有種類，中國大陸曾經最多有5個亞種老虎，以東北虎（西伯利亞虎）、華南虎（又稱中國虎）為主。

華南虎活動地區一度遍及中國大陸東部、中部、西南部。根據多省史料，推估數量以萬計，直到清朝還不時有「虎患」傳出。

但1950年代，中共未把華南虎列入禁獵名單，華南虎其後遭到大量捕殺，加上棲息地遭到人類侵奪、破壞，直到1989年中國將華南虎列為一級保護動物，華南虎已在野外絕跡，迄今未發現牠的蹤跡。

華南虎目前只剩人工圈養的100多隻，都在動物園與幾處繁育基地。由於過度近親繁殖，死亡率甚高，且有關單位努力至今，仍無法實現野放。

中國現存野生虎就剩東北虎，但也數量大減。一隻老虎需要極廣的活動與獵食範圍，東北雖然地廣，但東北虎的棲息地因過度開墾遭破碎化，既不利於生存，也難以繁衍後代。

2021年7月23日的世界老虎日，中國國家林業和草原局貓科動物研究中心科研團隊發表的研究結果，宣稱透過自動相機記錄的影像訊息共識別出野生東北虎55隻（包括20隻幼體），成年個體數量從2013年的7隻增加到2018年的33隻。

研究並稱，中國境內野生東北虎的種群呈現成長動態，基於野生東北虎的家域空間面積和獵物生物量需求等評估，未來能夠支持300多隻東北虎的生存。

近年，野生東北虎的目擊通報也明顯增加。今年1月20日，有人在黑龍江省嘉蔭縣烏雲鎮至常勝鄉方向約5公里處目擊東北虎。初步判斷，這隻東北虎是從俄羅斯「遛達」過來的。

據俄羅斯衛星通訊社報導，截至2021年秋季，生活在俄羅斯境內的阿莫爾虎（西伯利亞虎）共有約600隻。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1110204