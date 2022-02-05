中國29城市住宅成交降5成 分析：房市疲態持續

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（中央社台北5日電）最新研究報告顯示，1月份中國29個重點城市的住宅整體成交額年減近5成，美媒引述分析說，中國房地產市場疲軟的態勢今年還將持續。

美國自由亞洲電台引述中國克而瑞地產研究中心1日的報告指出，中國29個重點城市整體成交1429萬平方公尺，年減46%，其中北京、上海、廣州及深圳4個城市總成交285萬平方公尺，與上年同期和上月相比都下跌，降幅分別達38%和21%；二、三線城市總成交1143萬平方公尺，月減41%，年減47%。

中國人民銀行（央行）近期多次降準降息、放寬銀行貸款，但房地產市場仍然蕭條，報導引述分析說，中國房市疲軟的態勢今年還將持續，「中國政府一直強調房住不炒，現在大量住房成交量下跌，就是很多房子是用來炒的，而不是住的。被用來炒的這些房子，現在失去了政策支撐，導致市場低迷的狀況，短期內難以逆轉」。

另據深圳市房地產信息平台數據顯示，1月份深圳中古住宅市場僅成交1557套，成交面積14.73萬平方公尺，年減75.04%。中古住宅月度成交再度跌破2000套，再創近10年歷史新低。

有分析說，過去一年，中國各個行業衰退、失業人員增加，民眾購買力急速下降，住宅成交下跌是必然現象。（編輯：周慧盈）1110205