影音平台員工猝死 再掀中國網路大廠過勞爭議

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（中央社台北9日電）一名中國影音社群平台「嗶哩嗶哩」（俗稱B站）審查員於過年期間猝死，引發關注，網路大廠超時工作、加班的陋習再被提起。在春節、北京冬奧等高峰時期，審核員的工時更長、壓力更大。

本月7日，中國的網路社群微博出現一篇文章，揭露B站一名負責審查工作的25歲員工，工時長期處於「早9晚9」，並在過年期間被要求加班，不幸於5日凌晨因腦溢血猝死。

這篇文章隨即登上微博熱搜，B站等網路大廠仍存在996工作制度（早上9時到晚上9時，每週工作6天），使員工超時工作的陋習，再次成為輿論聚焦的話題。

綜合鳳凰科技、界面新聞、經濟觀察報等媒體報導，在質疑與批評蔓延數日後，B站於8日晚間在官方微博發布公開聲明表示「沉痛哀悼一個生命的逝去」，強調「事發前一週，當事人沒有加班，網路爆料不屬實」。聲明中也提到，事件發生後已和家屬溝通好善後事宜，並擴大招募1000名審查員，藉此降低員工的工作壓力；同時，進行全員體檢。

然而，B站的回應仍被認為避重就輕，並未正面回應「超時工作的質疑」。隨後，有一名自稱是死者表妹的網友，在網路上發文批評B站至今仍未和家屬溝通，並公布資料指出，死者在去年一整年間，有321天直到深夜仍使用企業微信處理工作。根據紀錄，曾經工作到凌晨4時42分。

報導引述上海申倫律師事務所律師夏海龍分析，企業微信的資料可以證明加班或超時工作，但難以直接證明強制加班。如果綜合各項證據顯示有強制加班情形，那麼就構成違法。

報導指出，年輕人猝死並非罕見話題，「披著奮鬥外衣的996、715（早上7時上班，每天工作15小時）如黑洞般侵蝕著打工人們的休息時間，吞噬著人們的身心健康，加劇著人們的焦慮和壓力。長期加班、過度勞累、心情抑鬱，正成為殺死年輕人的兇手。」

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去年8月間，中國最高人民法院及人力資源和社會保障部聯合發布一則通知，引述一件針對「996」的勞動仲裁，並明文指出「996工時嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定」。

這項通知被解讀為官方對於996等超時工作、加班的態度。然而，雖然字節跳動、快手等網路大廠先後宣布調整工時制度，但過勞的情形在許多網路大廠仍屢見不鮮。「沒有加班費，就無法面對經濟壓力」成許多業內員工的心聲。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110209