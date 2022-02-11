特斯拉中國設計中心落地北京 今年開工建設

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（中央社台北11日電）北京市政府發布「2022年市政府工作報告重點任務清單」，內容羅列幾個電動車重要施設建設，且提及特斯拉（Tesla）中國設計中心將於北京設立，將在今年開工建設。

北京市政府「2022年市政府工作報告重點任務清單」於官網發布。內容載明，推動小米汽車製造工廠、衛藍新能源固態電池一期、豐田燃料電池研發中心、特斯拉設計中心等項目開工建設，支持北京奔馳提高產能、投放新能源產品。

華爾街日報解讀，特斯拉尚未確認新大樓將設於哪個位置，政府文件顯示特斯拉設計中心將落地北京。中國在過去數年一直是特斯拉的重要市場之一。

第一財經報導，特斯拉去年在官方微信發出人才招募訊息，釋出包括首席設計師在內的近百個研發設計職缺，考慮市場競爭激烈，特斯拉需要在中國推出更加適合中國消費者的多樣化產品線。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾說，特斯拉將在中國為全球市場設計一款「中國風」電動車。

報導指出，繼特斯拉在上海設置研發創新中心後，特斯拉北京設計中心落地是又一項投資。特斯拉上海研發創新中心在2021年10月落成，特斯拉彼時即發下願景，研發中心未來目標是在本土原創設計、研發和生產帶有中國文化元素的新車型和能源產品，並且出口到全球。

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報導分析，特斯拉加大在中國本土設計研發力量，這可望促進中國市場競爭。研究機構LMC Automotive數據顯示，上汽通用五菱生產售價4400美元（約新台幣12.2萬元）小型電動車宏光Mini EV去年位居中國銷量首位，全球排名第二。機構伯恩斯坦數據指出，在中國有近百家本土電動汽車製造商，在美國僅約10家左右。

小米也宣布了造車計劃，可預見小米在北京的汽車設計團隊將和特斯拉展開搶人才大戰。小米方面透露，小米已經建置一個300人左右汽車團隊，汽車項目首期投資為100億人民幣（約新台幣437億元），預計未來10年投資額將達100億美元（約新台幣2700億元），小米的首款電動車有望於2024年量產。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110211