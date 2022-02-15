中國加強網約車監管 涵蓋納稅勞權數據安全

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（中央社記者張淑伶上海15日電）中國加強監管的行業領域持續擴大，近日8個部門聯合發布加強對網路叫車行業監管，監管範圍包括數據安全、依法納稅、影響社會安全穩定等，違法者可停止網路服務。

中國官方對網約車的監管並非首次，在行業巨頭滴滴出行的境外上市風暴後，外界多將監管焦點放在數據安全上。新華社報導，中國交通運輸部、公安部、國家稅務總局、國家網信辦等8個部門近日聯合發布「關於加強網絡預約出租汽車行業事前事中事後全鏈條聯合監管有關工作的通知」。

修訂內容增加了事前聯合監管要求，要求地方有關部門嚴格把關行業准入，網約車平台公司不得引入不符規定的駕駛員和車輛。

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此外，這份通知也涵蓋了「全鏈條」監管事項，包括：存在低價傾銷、欺詐、對個人在交易條件上實行不合理差別待遇；危害網路安全、數據安全、侵害用戶個人訊息權益；非法經營資金支付結算；侵害網約車駕駛員勞動保障權益；不依法納稅；危害公眾利益、擾亂社會秩序、影響社會安全穩定等。

對於網約車平台公司存在嚴重違法違規行為且拒不改正的，地級及以上城市相關部門可發起聯合監管，逐級上報提請採取處置，責令暫停區域內經營服務、暫停發布或下架App（應用程式）、停止網路服務、停止聯網或停機整頓等處置措施。（編輯：吳柏緯）1110215