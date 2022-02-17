徐州8孩案 江蘇省政府：成立調查組徹查追責[影]

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原始影片在抖音平台已遭下架，此為網友備份影片。影片來源：嚴鴻偉

（中央社記者張淑伶上海17日電）徐州8孩案在中國社群延燒20餘天，徐州市當局發布4次通報仍不能讓民眾信服，江蘇省政府今天宣布，將對此事成立調查組並嚴肅追責。另有消息指出，3大央媒已派人前往調查。

央視新聞App（應用程式）今天中午發布，江蘇省委省政府決定成立調查組，對「豐縣生育8孩女子」事件進行全面調查，徹底查明事實真相，對有關違法犯罪行為依法嚴懲，對有關責任人員嚴肅追責，結果及時向社會公布。

這顯示官方對此事件的處理已經升級，但還沒有到中央政府層級。

由媒體人組成的自媒體「傳媒特訓營」昨晚揭露，3大央媒已派人前往調查，其中一家已在當地調查數日，綜整了約70多個被網民熱切關注的問題，這些問題基本上將會獲得回應。有關方面將發布第5次通報，與前幾次不同，這次主導調查機關級別非常高，除了通報細節外，也將有不少涉事官員被問責。

不過，上述消息尚未經官方或權威人士證實。

江蘇省徐州市豐縣8孩母親在1月底經由「抖音」短影片曝光。她被「丈夫」用狗鏈栓在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩。因輿論壓力，徐州官方先後4次通報，但內容多有所矛盾。

2月10日，徐州市新聞辦官方微博「徐州發布」第4次通報，認定本案涉人口拐賣，並指8孩罹患精神疾病的母親楊姓女子已送醫救治，且經DNA檢驗比對，認定她就是來自雲南省福貢縣的小花梅。8個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，另有兩人涉嫌拐賣婦女罪，3人已被採取刑事強制措施。

不過，前調查記者訪查雲南福貢縣的家鄉後發布報導，走失多年的「小花梅」確有其人，但不能肯定小花梅就是徐州豐縣的楊女。

前記者鄧飛15日在微博公布了民眾提供的楊慶俠與董志民結婚證相片，無論照片中女子的容貌或是年齡，都讓民眾懷疑「小花梅」與受虐的「8孩母親」是不同人。

中國前調查記者鄧飛15日在微博公布楊慶俠與董志民結婚證相片，讓民眾懷疑「小花梅」與受虐的8孩母親是不同人。（圖取自鄧飛微博weibo.com）

當晚開始，中國社群媒體出現「全民辦案」熱議現象。100名北京大學校友及在校生聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求徹查此案並「給全國人民予權威答覆」，不過，公開信很快就被刪除；前往徐州的志願者也被拘留。

徐州8孩案在中國社群網路上引發的討論，包括婦女拐賣、法治不彰、農村觀念落後及物質貧困、政府諸多表裡不一的官僚現象等問題。（編輯：李雅雯）1110217