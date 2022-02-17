谷愛凌、徐州8孩母 社群熱議：誰代表真正中國

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（中央社台北17日電）北京冬奧金牌選手谷愛凌和徐州8孩母親的遭遇成強烈對比，構成中國社群「誰代表真正中國」熱議話題。前環球時報總編輯胡錫進評論，她們都是中國的真實符號，構成中國的多樣性和複雜性。

18歲北京冬奧自由式滑雪大跳台金牌選手、中美混血兒谷愛凌（Eileen Gu）成長於美國舊金山高級社區，中、英文說得流利，深獲中國民眾支持和喜歡。她在中國是廣告寵兒，為多家精品代言，北京冬奧期間媒體曝光率極高，多次佔據微博熱搜話題。

徐州8孩母親被丈夫用鐵鍊拴在破屋中，1月底才經由社群平台被揭露、被拯救，此案激起憤怒輿論。官方訊息更新牛步，聲明一再改口喪失公信力；主流媒體不見大量報導此案，社群媒體相關討論和文章則動輒被禁言、被下架。

前比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）北京首席代表李一諾9日發文「谷愛凌的成功，和普通人有什麼關係」，直指絕大多數女性沒有機會成為谷愛凌，如果沒有進步法制、文化覺醒，小黑屋裡豐縣女性的悲劇可能發生在每一個人身上。幾個小時後，她的文章被刪除。

紐約時報15日分析，中國網路上正在激辯谷愛凌、徐州8孩母親誰代表真正的中國，許多人憤怒，由政府控制的演算法不斷地追捧谷愛凌，卻對被鎖著的女人進行審查，因為前者符合強大繁榮的中國敘事，後者的悲慘處境則與該敘事不符。

「被讚美與被沉默」是兩個女人完全不同的處境。評論分析，這反映了一個現實，對中國政府來說，每個人都是為某一目的服務的工具，直到無法完成這一任務為止。一些社群用戶認為，儘管他們盡了最大努力成為龐大國家機器中順從、有用的工具，但徐州8孩母親的悲劇顯示，國家不一定會保護他們。

「那些女冠軍，還有那位被拐賣的八孩媽，都是中國的真實符號，她們與許多其他符號一起，共同組成了中國的多樣性和復雜性」，前環球時報總編輯胡錫進今天上午發出評論如此說道。

胡錫進提到，中國是發展中大國，高科技、城市化和中產階級只是中國的一面，另一面仍有較為落後的農村，有收入很低、生活艱辛的大量人口。買賣婦女多發生在貧窮落後的地方，所以大多數中國人信奉加快經濟社會發展的重要性。讓更多人富裕起來，發展教育、改善民生，這是促進人權事業的生命線，發展是中國解決所有問題的關鍵。

他在評論中指出，反對只展現國家亮麗的一面，但也反對給一個具體污點無限上綱。中國需要先進元素不斷地複製擴大，提升社會前進動力；同時認真解決每一個反映社會落後的問題，正視它們，不做粉飾。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110217