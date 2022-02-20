聲援徐州8孩案遭拘留 女志工控警方動手打人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

徐州8孩案震驚中國社會，網名「我能抱起120斤」的女志工在微博表示，前往當地聲援8孩母卻被拘留，期間警方還動手打人。（圖取自我能抱起120斤微博weibo.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

(中央社台北20日電)徐州8孩案震驚中國社會，2名女志工前往當地聲援8孩母卻被拘留，近日已獲釋。其中網名「我能抱起120斤」的女志工在微博中表示，警方不但指兩人犯了尋釁滋事罪，更在拘留期間動手打人。

徐州8孩案曝光後，網名「我能抱起120斤」及「小夢姐姐小拳拳」的2名女志工，前往事發的江蘇豐縣試圖探訪並幫助受虐的8孩母。

11日，兩人的手機被官方人員搶走，隨後兩人到豐縣孫樓派出所報案。

（圖取自我能抱起120斤微博weibo.com）

兩人的微博之後沒有更新，有報導指兩人的一名朋友致電豐縣公安局，對方證實兩人因「涉嫌違法犯罪」被拘留。

直至18日兩人的微博才再更新。18日「我能抱起120斤」的微博發文向外界報平安，並在微博中回憶過去多日被拘留的經歷時表示，沒想到兩人11日晚間被孫樓派出所「收留」，「收留」的時候無法與外界聯繫。

她表示，兩人在11日晚上被迫分開，開始接受超高強度的「提問」。最少一天2輪，最多一天4輪，每輪2至6小時，並曾有過6人同時向她「開火」。

她又說，無論吃飯及上廁所，都有專人盯守，睡覺時至少4人看守。16日她已經筋疲力盡，只剩一點渙散的意識。「提問」的官員向她說，「拳妹（小夢姐姐小拳拳）表現好，已經放出去了。」

她又在微博中表示，14日沛縣公安局4位民警將她押到徐州看守所，並稱她們犯了尋釁滋事罪，卻不說具體的犯罪內容。當她被送到看守所辦手續時，「申請書」所寫的案由，是兩人利用網路發布虛假影片造成惡劣影響。

她進一步指控，在拘留期間除了被監視外，一名沒有穿警服，沒有出示警官證件的男子，在監控的公安、民警面前打她。

她在微博中上傳了手肘有瘀痕的相片，並指傷痕遍布頭、脖子及臉，「6天了，痕跡還在呢！」

她又表示，沛縣公安局及徐州看守所的人員不斷「教化和馴化」她，又或是嚴厲告訴她法律和刑期，希望她早日認罪。不過她說，「我依然得到了很多資料和有用的信息。這讓我心裡有數很多。當你手無寸鐵，敵人的武器也可以變成你砍向他們的利器！」

「小夢姐姐小拳拳」的微博18日也更新，但沒有說明過去幾天發生的事情，只表示要「陪陪家人」。

徐州8孩案在中國社群延燒，徐州市當局發布4次通報前後矛盾。江蘇省政府17日宣布，將對此事成立調查組並嚴肅追責。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110220